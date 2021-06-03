3 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:12 | 03 июня
Передовые технологии птицеводства обсудят эксперты на международном форуме птицеводов «Бройлер & Яйцо»
17:00 | 03 июня
Саратов планирует сотрудничать с лесопитомником в Новых Бурасах
16:14 | 03 июня
Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых посвятил информационную открытку «Добро пожаловать в Библиотеку!» 110-летию с момента проведения Обществом библиотековедения Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу
15:30 | 03 июня
Саратовцам бесплатно газифицируют дома. Комментарий министра промышленности и энергетики
14:28 | 03 июня
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоялся первый концерт Проекта «Песня – душа народа»
13:33 | 03 июня
Карантин по африканской чуме свиней в Вольском районе отменен
12:35 | 03 июня
Русский язык - самый массовый госэкзамен - сегодня будут сдавать почти 6,8 тысяч участников
11:42 | 03 июня
Начался отбор на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
10:49 | 03 июня
Подведены итоги VI Отрытого фестиваля любительских театральных коллективов «Балашовские подмостки»
09:53 | 03 июня
В России запустили стартап «Код Памяти», позволяющий собирать информацию об ушедших
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Передовые технологии птицеводства обсудят эксперты на международном форуме птицеводов «Бройлер & Яйцо»

Новости
Передовые технологии птицеводства обсудят эксперты на международном форуме птицеводов «Бройлер & Яйцо»

В российской столице 15 июня в отеле «Космос» пройдет международный форум птицеводов «Бройлер & Яйцо».

Мероприятие состоится перед XXVI международной специализированной торгово-промышленной выставкой «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» на ВДНХ. Обмен опытом и новейшими технологиями птицеводства – главная цель события, участниками которого станут около 500 специалистов и руководителей бройлерных и яичных птицефабрик России и стран СНГ.

В программе форума запланировано несколько мероприятий. В открытой дискуссии «Цифровое птицеводство» обсудят практический опыт цифровизации в отрасли руководители бройлерных и яичных птицефабрик России, СНГ и мира, Министерства сельского хозяйства РФ, Евразийской экономической комиссии, Россельхознадзора, ассоциаций и союзов, аналитики рынка зерна, мяса птицы и яиц. Эксперты компаний – мировых лидеров и спонсоров форума рассмотрят ряд вопросов на пленарной сессии «Технологии птицеводства». Фирмы-производители и поставщики кормовых добавок, ветеринарных препаратов, технологий и оборудования для птицеводства на сессии «Коммерческое птицеводство» обменяются мнениями по темам кормовых добавок, ветеринарных препаратов и оборудования, биологической безопасности и другим.

Организаторы объявят результаты рейтингов лучших производителей яиц, индейки, мяса птицы, а также назовут лучшие яичные и бройлерные птицефабрики и лучшего производителя индейки.