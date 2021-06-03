Передовые технологии птицеводства обсудят эксперты на международном форуме птицеводов «Бройлер & Яйцо»

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Мероприятие состоится перед XXVI международной специализированной торгово-промышленной выставкой «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» на ВДНХ. Обмен опытом и новейшими технологиями птицеводства – главная цель события, участниками которого станут около 500 специалистов и руководителей бройлерных и яичных птицефабрик России и стран СНГ.В программе форума запланировано несколько мероприятий. В открытой дискуссии «Цифровое птицеводство» обсудят практический опыт цифровизации в отрасли руководители бройлерных и яичных птицефабрик России, СНГ и мира, Министерства сельского хозяйства РФ, Евразийской экономической комиссии, Россельхознадзора, ассоциаций и союзов, аналитики рынка зерна, мяса птицы и яиц. Эксперты компаний – мировых лидеров и спонсоров форума рассмотрят ряд вопросов на пленарной сессии «Технологии птицеводства». Фирмы-производители и поставщики кормовых добавок, ветеринарных препаратов, технологий и оборудования для птицеводства на сессии «Коммерческое птицеводство» обменяются мнениями по темам кормовых добавок, ветеринарных препаратов и оборудования, биологической безопасности и другим.Организаторы объявят результаты рейтингов лучших производителей яиц, индейки, мяса птицы, а также назовут лучшие яичные и бройлерные птицефабрики и лучшего производителя индейки.