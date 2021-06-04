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В первый тур выходного дня «Здравствуй, Казань!» отправились более 180 человек

Новости
В первый тур выходного дня «Здравствуй, Казань!» отправились более 180 человек

В конце мая состоялся первый тур выходного дня «Здравствуй, Казань!», организованный Приволжским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») и саратовскими туроператорами.

В нём приняли участие более 180 человек, которые отправились в путешествие по маршруту Саратов – Казань. Спрос на поездку оказался настолько высоким, что все доступные билеты были раскуплены через несколько часов после старта продаж.

Со станции Саратов – 1 специально сформированный поезд № 923С отправился в пятницу вечером. В субботу утром состав прибыл в столицу Республики Татарстан. Время в пути следования составило чуть более 15 часов. Поездка проходила в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Перед отправлением в рейс все вагоны прошли дезинфекцию, в пути следования осуществлялась регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

В программу тура выходного дня входила автобусно-пешеходная экскурсия по городу, мастер-классы по приготовлению национальных татарских блюд от ведущих шеф-поваров и двухразовое питание. Для прогулки и знакомства с главными достопримечательностями Казани было отведено более 12 часов. За это время туристы из Саратова ознакомились с культурно-историческим наследием города, увидели Старо-Татарскую слободу, комплекс Туган Авалым, прошлись по улицам старой Казани и посетили Казанский Кремль.

Так как мероприятие проходило накануне Международного дня защиты детей, на обратном пути всем юным путешественникам раздали брендированные сувениры. В перспективе туры выходного дня по маршруту Саратов – Казань могут стать регулярными.

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В поездах дальнего следования принимаются противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха и ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.