Саратов планирует сотрудничать с лесопитомником в Новых Бурасах

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«Вместе с министром природных ресурсов и экологии Константином Дорониным посетил Новобурасский межрайонный лесопитомник. Здесь выращивают все необходимые для городской среды деревья и кустарники. Также в планах культивировать экзотические растения, востребованные при разбивке парков и скверов.Напомню, что в вопросах озеленения муниципалитет занял позицию системного подхода: насаждения необходимо планомерно обновлять, параллельно создавая новые зелёные зоны. Мы планируем приступить к использованию технологии «живой изгороди» вдоль проезжей части, что также будет коррелировать с общей концепцией озеленения города и способствовать снижению травматизма на дороге.Обсудив все вопросы, было принято решение о сотрудничестве. Приживаемость выращенных в лесопитомнике растений будет практически 100%, ведь они адаптированы под местный климат, а время на их транспортировку будет затрачено минимальное.По итогам встречи было принято решение в ближайшее время заключить соглашение о взаимовыгодном партнёрстве», - написал Михаил Исаев.