Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых посвятил информационную открытку «Добро пожаловать в Библиотеку!» 110-летию с момента проведения Обществом библиотековедения Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу.

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Съезд состоялся в Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня 1911 года. С приветственным словом выступил председатель Общества граф И. И. Толстой. Он сказал, что библиотекари как никто иной являются посредниками в деле передачи народу той духовной пищи, которая заключается в книге, и играют важнейшую роль в просвещении своих сограждан. Он пожелал Съезду успешной работы и принятия конструктивных решений, направленных на неуклонное развитие библиотек в России.Первый всероссийский библиотечный съезд имел огромное значение. Было положено начало консолидации библиотек во всероссийском масштабе. Съезд явился ярким показателем жизнеспособности Общества библиотековедения, способствовал росту его популярности и, в конечном итоге, сыграл положительную роль в становлении библиотечных кадров в России.По окончании съезда Общества библиотековедения создало специальную комиссию по выполнению принятых решений. В конце 1911 года в соответствии с «Резолюцией по вопросу о положении библиотечного дела в городах» было создано объединение библиотекарей Москвы - Комиссия библиотековедения при Русском библиографическом обществе.Предпринимались попытки организации библиотечного образования. В Воронеже, Оренбурге, Харькове, Перми были открыты краткосрочные библиотечные курсы. В некоторых городах «Библиотековедение» ввели в программу курсов для внешкольных работников, земских учителей.С древних времён, когда библиотеки были собранием глиняных табличек и папирусов, позднее стали кладовой рукописей, а в современном мире - хранилищем крупных книжных собраний, различных аудиовизуальных материалов, многочисленных видов электронных носителей информации – они оставались местом сбора, хранения и поиска всевозможных сведений, уникальным и разносторонним собранием «пищи» для души и разума. Помимо всего прочего, библиотеки всегда была центром духовной и культурной жизни, источником творческого вдохновения, душевного саморазвития и житейской мудрости. Но книгохранилища никогда не были бы средоточием знаний, и не являлись бы очагом культурного просвещения, если бы не профессионализм и опыт тех, кто в них работает. На должность библиотекаря всегда назначались только самые выдающиеся люди своего времени – писатели, ученые, философы.Информационная открытка «Добро пожаловать в Библиотеку!» рассказывает о патриотах библиотечного дела, начиная с создателя первой крупной библиотеки на Руси - Ярослава Мудрого. Есть среди них и выходцы из Саратовского края.Владимир Межов (1830-1894) - первый российский библиограф-профессионал, родом из Саратова. Межов организовал учёт вновь выходящих книг и периодики. Получилась объединённая картотека всех выходящих книг и статей, поступавших в Императорскую публичную библиотеку в Петербурге. Его библиографические труды насчитывают более ста томов; они представляют собой обширный свод литературы по многим отраслям знаний и дают представление о библиографии истории России, её науки и культуры за значительный период времени.Маргарита Рудомино (1900-1990) - легендарный библиотекарь и библиотековед, основательница известной во всем мире уникальной Библиотеки иностранной литературы с фондом более чем в четыре миллиона томов на более чем сотне языков. Идея создания «иностранной» библиотеки в 1921 году, пришедшая в голову 21-летней провинциалке Рудомино из Саратова, привела ее к посту директора, на котором она на протяжении более пятидесяти лет с помощью высокопрофессионального коллектива, в который были привлечены видные ученые - лингвисты, историки, экономисты ... - превращала библиотеку в настоящий просветительский и интеллектуальный центр, дискуссионную площадку, культурный салон. Рудомино также стояла у истоков советской системы обучения иностранным языкам: на базе созданных в 1926 году при её библиотеке Высших курсов иностранных языков в 1930 году был организован Московский институт новых языков.В Год науки и технологий особенно уместно вспомнить о великих ученых, посвятивших себя Библиотеке. Среди них: Готфрид Лейбниц (1646-1716), Алексей Оленин (1763-1843), Александр Востоков (1781-1864), братья Вильгельм (1786-1859) и Якоб (1785-1863) Гримм, Николай Лобачевский (1792-1856), Владимир Одоевский (1804-1869) и многие другие.«Каждый из нас, имевший на своем веку дело со столичными и провинциальными библиотеками, не может не поминать добром людей, которые проводят всю свою жизнь между книжными полками и читателями, – утверждал поэт Самуил Маршак. – Безо всякого преувеличения можно сказать, что почти все они или, по крайней мере, большинство их – люди, связавшие свою судьбу с книгой не по расчету, а по любви. Лучшие же из них могут быть с полным правом названы и настоящими литературоведами, и подлинными педагогами».