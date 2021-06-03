3 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:12 | 03 июня
Передовые технологии птицеводства обсудят эксперты на международном форуме птицеводов «Бройлер & Яйцо»
17:00 | 03 июня
Саратов планирует сотрудничать с лесопитомником в Новых Бурасах
16:14 | 03 июня
Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых посвятил информационную открытку «Добро пожаловать в Библиотеку!» 110-летию с момента проведения Обществом библиотековедения Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу
15:30 | 03 июня
Саратовцам бесплатно газифицируют дома. Комментарий министра промышленности и энергетики
14:28 | 03 июня
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоялся первый концерт Проекта «Песня – душа народа»
13:33 | 03 июня
Карантин по африканской чуме свиней в Вольском районе отменен
12:35 | 03 июня
Русский язык - самый массовый госэкзамен - сегодня будут сдавать почти 6,8 тысяч участников
11:42 | 03 июня
Начался отбор на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
10:49 | 03 июня
Подведены итоги VI Отрытого фестиваля любительских театральных коллективов «Балашовские подмостки»
09:53 | 03 июня
В России запустили стартап «Код Памяти», позволяющий собирать информацию об ушедших
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовцам бесплатно газифицируют дома. Комментарий министра промышленности и энергетики

Новости


1 июня Госдума приняла в третьем чтении поправки «Единой России» в закон о газоснабжении.

Согласно проекту, газ до границ участков в газифицированных населенных пунктах будут подводить, не привлекая средств жителей. Ранее инициативу партии поддержал Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Программа затронет около 2 млн домохозяйств в России и должна быть выполнена к 2023 году на территориях, где это технически возможно. Подключать к газу будет единый оператор газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании. Где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации.
Подключение будет проводиться по принципу «одного окна»: сроки будут сокращены вдвое, а людям не придется «бегать по инстанциям». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения ЕР.
При разработке законопроекта «Единая Россия» добилась, чтобы площадь дома не стала критерием для бесплатного подключения к газу. До этого ресурсоснабжающие организации планировали ввести ограничение: площадь дома не должна была превышать 300 м2.
О результатах газификации в регионе рассказал Андрей Архипов, Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики.

«По состоянию на 1 января 2021 года газифицированы природным газом все города области и 1 317 населенных пунктов в сельской местности. Уровень газификации населения Саратовской области природным газом составляет 85,87% от общего количества жилых домов (квартир), подлежащих газификации. Это один из самых высоких показателей не только в ПФО, но и в целом по России (71,4% на 1 января 2021 года)», - говорит министр.

Он также добавил, что уровень потенциальной газификации (то есть там, где это технологически возможно) населения Саратовской области природным газом составляет 96,77%. «Развитие отрасли в регионе регламентировано “Программой развития газоснабжения и газификации Саратовской области на период с 2021 по 2025 годы”. Для ее реализации планируется инвестировать почти 5,3 миллиарда рублей», - заявил Андрей Архипов.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код