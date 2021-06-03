Саратовцам бесплатно газифицируют дома. Комментарий министра промышленности и энергетики

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Согласно проекту, газ до границ участков в газифицированных населенных пунктах будут подводить, не привлекая средств жителей. Ранее инициативу партии поддержал Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.Программа затронет около 2 млн домохозяйств в России и должна быть выполнена к 2023 году на территориях, где это технически возможно. Подключать к газу будет единый оператор газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании. Где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации.Подключение будет проводиться по принципу «одного окна»: сроки будут сокращены вдвое, а людям не придется «бегать по инстанциям». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения ЕР.При разработке законопроекта «Единая Россия» добилась, чтобы площадь дома не стала критерием для бесплатного подключения к газу. До этого ресурсоснабжающие организации планировали ввести ограничение: площадь дома не должна была превышать 300 м2.О результатах газификации в регионе рассказал Андрей Архипов, Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики.«По состоянию на 1 января 2021 года газифицированы природным газом все города области и 1 317 населенных пунктов в сельской местности. Уровень газификации населения Саратовской области природным газом составляет 85,87% от общего количества жилых домов (квартир), подлежащих газификации. Это один из самых высоких показателей не только в ПФО, но и в целом по России (71,4% на 1 января 2021 года)», - говорит министр.Он также добавил, что уровень потенциальной газификации (то есть там, где это технологически возможно) населения Саратовской области природным газом составляет 96,77%. «Развитие отрасли в регионе регламентировано “Программой развития газоснабжения и газификации Саратовской области на период с 2021 по 2025 годы”. Для ее реализации планируется инвестировать почти 5,3 миллиарда рублей», - заявил Андрей Архипов.