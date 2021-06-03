Карантин по африканской чуме свиней в Вольском районе отменен

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В соответствии с ветеринарным законодательством ограничения действовали в течение 30 дней.Отметим, что с начала текущего года это был единственный случай выявления АЧС на территории области. В настоящее время регион благополучен по данному заболеванию.Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарных специалистов. За 5 месяцев текущего года в рамках лабораторного мониторинга проведено исследование более 5,0 тысяч проб биоматериала, патматериала и свиноводческой продукции на наличие вируса африканской чумы свиней.