Карантин по африканской чуме свиней в Вольском районе отменен
После выполнения комплекса мероприятий по ликвидации инфицированного африканской чумой объекта в охотугодье ООО «Время» Вольского района с 31 мая отменен карантин по заболеванию.
В соответствии с ветеринарным законодательством ограничения действовали в течение 30 дней.
Отметим, что с начала текущего года это был единственный случай выявления АЧС на территории области. В настоящее время регион благополучен по данному заболеванию.
Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарных специалистов. За 5 месяцев текущего года в рамках лабораторного мониторинга проведено исследование более 5,0 тысяч проб биоматериала, патматериала и свиноводческой продукции на наличие вируса африканской чумы свиней.