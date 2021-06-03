3 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
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В России запустили стартап «Код Памяти», позволяющий собирать информацию об ушедших

Новости
В России запустили стартап «Код Памяти», позволяющий собирать информацию об ушедших

В новом сервисе «Код Памяти» зарегистрировались уже более 4000 человек.

Создателями данного стартапа являются столичные IT-предприниматели. В своих комментариях они высказали мнениие о том, что новые поколения сейчас не имеют желания и возможности сохранять память о предках. Все реже люди ходят на кладбища, чтобы почтить память усопших родственников. При этом для каждого человека важна память о своих близких, в связи с чем и было решено запустить сервис «Код Памяти».

Сообщается, что в рамках использования нового сервиса «Код Памяти» создается «интернет-страница памяти», на которую можно загрузить текстовые, звуковые, визуальные данные об усопшем человеке. Это позволяет людям эффективно хранить воспоминания о близких, делиться ими с другими или же воскресить в памяти самые важные моменты, связанные с ними. Посещение «страницы памяти» становится доступным только с помощью QR-кода, который предварительно размещается на нержавеющей металлической табличке на надгробном камне усопшего (разместить такой код можно и в других местах). Важно добавить, что безопасность и приватность данных — приоритет компании, которая создала «Код Памяти». По этой причине пользователи имеют возможность настроить приватность «страницы памяти» таким образом, чтобы информацию об ушедшем могли видеть только те люди, у которых есть пароль для ее посещения.