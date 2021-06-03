Русский язык - самый массовый госэкзамен - сегодня будут сдавать почти 6,8 тысяч участников
Сегодня участники ЕГЭ приступят к самому массовому экзамену – по русскому языку.
«Для недопущения рисков распространения коронавирусной инфекции ЕГЭ по русскому языку разделен на два дня – 3 и 4 июня. Госэкзамен начнется в 10.00. Он будет длиться 3 часа 30 минут. В первый день, 3 июня, свои знания по русскому языку проверят почти 6,8 тыс. участников, завтра – еще свыше 3,4 тыс. человек. Сегодня для участников работают 67 экзаменационных пунктов, завтра госэкзамен пройдет в 45 пунктах», – сообщил Михаил Орлов.
Напомним, особое внимание при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации уделено требованиям безопасности. Все экзаменационные пункты оборудованы рамочными или переносными металлодетекторами, участники проходят по паспортам и утвержденным спискам. Их сопровождают ответственные педагоги. В экзаменационных пунктах соблюдаются рекомендованные Роспотребнадзором противоэпидемиологические меры: уборка помещений с применением дезсредств, маски у организаторов и наблюдателей, бесконтактная термометрия участников на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции между участниками. Находиться на самих экзаменах в масках участникам ЕГЭ не требуется, как и проходить тестирование на COVID-19. В аудитории они соблюдают социальную дистанцию.
Всего в Саратовской области на основной период ЕГЭ будет задействован 71 экзаменационный пункт, из них 7 организовано на дому и 1 – в медучреждении. К проведению ЕГЭ привлечено свыше 5,3 тыс. специалистов, 280 медработников. Мониторинг хода ЕГЭ ведут 754 общественных наблюдателя и 140 онлайн-наблюдателей. Все аудитории и штабы пунктов проведения ЕГЭ, в том числе и на дому,обеспечены техникой для печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных работ. В текущем году в пунктах проведения экзаменов установлено 250 новых IP-камер. Организацию online наблюдения и видеотрансляции из пунктов проведения экзаменов на единый портал обеспечивает «Ростелеком».
В Саратовской области самым массовым экзаменом основного периода традиционно остается ЕГЭ по русскому языку. Более 5,8 тыс. выбрали для сдачи профильную математику, свыше 5,9 тыс. – обществознание, почти 2,3 тыс. – биологию, свыше 2,6 тыс. – физику. Продолжается рост популярности ЕГЭ по информатике и ИКТ, его в этом году планируют сдавать более 1,4 тыс. участников. Почти 2 тыс. участников зарегистрировано на ЕГЭ по истории. Самым популярным из иностранных языков у участников ЕГЭ остается английский, его планируют сдавать 924 человека. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировано 34 участника, по французскому – 7, по китайскому – 2, по испанскому – 1.
Основной период ЕГЭ 2021 года стартовал 31 мая и продлится до 2 июля. Для участия в нем в Саратовской области зарегистрировано свыше 11тысяч человек. Помимо 10,2 тыс. выпускников 11 классов этого года свои знания проверяют еще 924 человека – это выпускники прошлых лет, обучающиеся колледжей и техникумов, выпускники иностранных образовательных организаций. 352 выпускника 11 классов, не планирующих поступать в вузы, воспользовались правом пройти итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике 25 и 28 мая.