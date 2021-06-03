Русский язык - самый массовый госэкзамен - сегодня будут сдавать почти 6,8 тысяч участников

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«Для недопущения рисков распространения коронавирусной инфекции ЕГЭ по русскому языку разделен на два дня – 3 и 4 июня. Госэкзамен начнется в 10.00. Он будет длиться 3 часа 30 минут. В первый день, 3 июня, свои знания по русскому языку проверят почти 6,8 тыс. участников, завтра – еще свыше 3,4 тыс. человек. Сегодня для участников работают 67 экзаменационных пунктов, завтра госэкзамен пройдет в 45 пунктах», – сообщил Михаил Орлов.Напомним, особое внимание при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации уделено требованиям безопасности. Все экзаменационные пункты оборудованы рамочными или переносными металлодетекторами, участники проходят по паспортам и утвержденным спискам. Их сопровождают ответственные педагоги. В экзаменационных пунктах соблюдаются рекомендованные Роспотребнадзором противоэпидемиологические меры: уборка помещений с применением дезсредств, маски у организаторов и наблюдателей, бесконтактная термометрия участников на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции между участниками. Находиться на самих экзаменах в масках участникам ЕГЭ не требуется, как и проходить тестирование на COVID-19. В аудитории они соблюдают социальную дистанцию.Всего в Саратовской области на основной период ЕГЭ будет задействован 71 экзаменационный пункт, из них 7 организовано на дому и 1 – в медучреждении. К проведению ЕГЭ привлечено свыше 5,3 тыс. специалистов, 280 медработников. Мониторинг хода ЕГЭ ведут 754 общественных наблюдателя и 140 онлайн-наблюдателей. Все аудитории и штабы пунктов проведения ЕГЭ, в том числе и на дому,обеспечены техникой для печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных работ. В текущем году в пунктах проведения экзаменов установлено 250 новых IP-камер. Организацию online наблюдения и видеотрансляции из пунктов проведения экзаменов на единый портал обеспечивает «Ростелеком».В Саратовской области самым массовым экзаменом основного периода традиционно остается ЕГЭ по русскому языку. Более 5,8 тыс. выбрали для сдачи профильную математику, свыше 5,9 тыс. – обществознание, почти 2,3 тыс. – биологию, свыше 2,6 тыс. – физику. Продолжается рост популярности ЕГЭ по информатике и ИКТ, его в этом году планируют сдавать более 1,4 тыс. участников. Почти 2 тыс. участников зарегистрировано на ЕГЭ по истории. Самым популярным из иностранных языков у участников ЕГЭ остается английский, его планируют сдавать 924 человека. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировано 34 участника, по французскому – 7, по китайскому – 2, по испанскому – 1.Основной период ЕГЭ 2021 года стартовал 31 мая и продлится до 2 июля. Для участия в нем в Саратовской области зарегистрировано свыше 11тысяч человек. Помимо 10,2 тыс. выпускников 11 классов этого года свои знания проверяют еще 924 человека – это выпускники прошлых лет, обучающиеся колледжей и техникумов, выпускники иностранных образовательных организаций. 352 выпускника 11 классов, не планирующих поступать в вузы, воспользовались правом пройти итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике 25 и 28 мая.