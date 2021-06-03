Начался отбор на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Фестиваль стрит-арта «ФормART» — общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа.
Тема 2021-го года — «Взгляд в будущее». Граффити может быть посвящено новым технологиям, людям науки или миру будущего! Отбор участников пройдет до 7 июля.
Победители на уровне региона отрисуют свои работы на площадках своих регионов и поборются за призы:
I место — 200 000 руб.;
II место — 150 000 руб.;
III место — 100 000 руб.
Возраст участников фестиваля: от 16 до 35 лет. Подробности в положении.
Напомним, в прошлом году рисунок саратовца Юрия Быкова под названием "Цветы жизни" (ул. Рахова/Советская) стал вторым в рамках фестиваля.