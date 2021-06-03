3 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:12 | 03 июня
Передовые технологии птицеводства обсудят эксперты на международном форуме птицеводов «Бройлер & Яйцо»
17:00 | 03 июня
Саратов планирует сотрудничать с лесопитомником в Новых Бурасах
16:14 | 03 июня
Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых посвятил информационную открытку «Добро пожаловать в Библиотеку!» 110-летию с момента проведения Обществом библиотековедения Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу
15:30 | 03 июня
Саратовцам бесплатно газифицируют дома. Комментарий министра промышленности и энергетики
14:28 | 03 июня
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоялся первый концерт Проекта «Песня – душа народа»
13:33 | 03 июня
Карантин по африканской чуме свиней в Вольском районе отменен
12:35 | 03 июня
Русский язык - самый массовый госэкзамен - сегодня будут сдавать почти 6,8 тысяч участников
11:42 | 03 июня
Начался отбор на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
10:49 | 03 июня
Подведены итоги VI Отрытого фестиваля любительских театральных коллективов «Балашовские подмостки»
09:53 | 03 июня
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Начался отбор на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»

Новости
Начался отбор на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»

Фестиваль стрит-арта «ФормART» — общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа.

Тема 2021-го года — «Взгляд в будущее». Граффити может быть посвящено новым технологиям, людям науки или миру будущего! Отбор участников пройдет до 7 июля.

Победители на уровне региона отрисуют свои работы на площадках своих регионов и поборются за призы:

I место — 200 000 руб.;
II место — 150 000 руб.;
III место — 100 000 руб.
Возраст участников фестиваля: от 16 до 35 лет. Подробности в положении.

Напомним, в прошлом году рисунок саратовца Юрия Быкова под названием "Цветы жизни" (ул. Рахова/Советская) стал вторым в рамках фестиваля.