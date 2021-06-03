Подведены итоги VI Отрытого фестиваля любительских театральных коллективов «Балашовские подмостки»
Подведены итоги VI Отрытого фестиваля любительских театральных коллективов «Балашовские подмостки», который традиционно проводится МАУК «Балашовский драматический театр» при поддержке управления культуры и образования администрации Балашовского муниципального района, а также ПЦК «Актерское искусство» филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове.
К участию в Фестивале приглашались детские, юношеские и молодежные театральные (цирковые) коллективы и отдельные исполнители общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, вузов, учреждений дополнительного образования и культуры Балашовского муниципального района, а также других районов области.
2021 год в стране объявлен Годом Науки и Технологий, поэтому фестиваль был посвящен 60-летию первого полета человека в космос. В связи с эпидемиологической ситуацией конкурс было решено провести в онлайн формате и только по одному направлению – «Художественное слово».
Участие в конкурсе приняли более 80 детей из трех районов области (Балашовского, Пугачёвского, Романовского) и 13-ти учреждений культуры и образования.
Итак, итоги подведены, представляем вашему вниманию результаты:
В возрастной категории 6 лет победили
Сенченко Ксения (6 лет, театральная студия «Дождь», «Культурно-досуговый центр Балашовского муниципального района», преподаватель Шиленко М.А. ) - Лауреат фестиваля,
Ларина Анастасия (6 лет, МУК «Центр культуры БМР», театральная студия «ДАР», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 1 место,
Галахова Ева (6 лет, театральная студия «Дождь», «Культурно-досуговый центр Балашовского муниципального района», преподаватель Шиленко М.А.) - 2 место,
Кольцов Илья и Сердобинцев Ярослав (6 лет, ГУДО "ДШИ №1" г. Балашова, "Театр плюс", преподаватель Панкратова Е.Г.) - 3 место,
Остапенко Александра (6 лет, МУК «Центр культуры БМР», театральная студия «ДАР», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 3 место.
В возрастной категории 7-9 лет победили
Антонова Алла (8 лет, ДШИ р/п Романовка, преподаватель Попов В.Н.) - Лауреат фестиваля,
Быков Константин (9 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 1 место,
Черницов Иван (7 лет, МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, преподаватель Лукичева О.В.) - 1 место,
Арюшина Кира (7 лет, ДШИ р/п Романовка, преподаватель Попов В.Н.) - 2 место,
Пшеничная Анна (8 лет, МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, преподаватель Лукичева О.В.) - 3 место,
Юсков Иван (9 лет, МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, преподаватель Лукичева О.В.) - 3 место.
В возрастной категории 10-12 лет победили
Половинко Иван (12 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - Лауреат фестиваля,
Антонов Лев (10 лет, ДШИ р/п Романовка, преподаватель Попов В.Н.) - Лауреат фестиваля,
Бодренко Арина (11 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 1 место,
Глебов Богдан (10 лет, ГУДО «Детская школа искусств №1», «Гармония», преподаватель Авдеева О.В.) - 2 место,
Иванова Алиса (11 лет, МОУ «Лицей», театральный кружок «Радость», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 3 место.
В возрастной категории 13-15 лет победили
Стародымов Тимур (13 лет, МУК «Центр культуры БМР», театральная студия «ДАР», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 1 место,
Колбасников Александр (13 лет, МОУ «Лицей», театральный кружок «Радость», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 1 место,
Терентьева Арина (15 лет, МУК РЦ "Клубная система Романовского района", народный цирковой коллектив "Романтик", руководитель Ковалев А.В.) - 1 место,
Овчаренко Арсений (13 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 2 место,
Иконникова Альбина (15 лет, МБУК «Централизованная клубная система Пугачевского района», Бегутова Н.Ю.) - 3 место,
Морозов Станислав (15 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 3 место.
В возрастной категории 19 лет победила
Чернова Анна (20 лет, ГОУ ВПО БИ СГУ, театральный коллектив «СТИМУЛ», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 2 место.
Победители в категории "Студенты"
Хачатрян Яна, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - Лауреат фестиваля,
Морозов Иван, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 1 место,
Дьякова Кристина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 1 место,
Кавешников Денис, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 2 место,
Брюткина Ангелина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 2 место,
Засухина Екатерина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Майданюк Ю.В.) - 3 место,
Слащева Алина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Майданюк Ю.В.) - 3 место.
Всем конкурсантам будут вручены Дипломы участников Фестиваля.