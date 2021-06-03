Подведены итоги VI Отрытого фестиваля любительских театральных коллективов «Балашовские подмостки»

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К участию в Фестивале приглашались детские, юношеские и молодежные театральные (цирковые) коллективы и отдельные исполнители общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, вузов, учреждений дополнительного образования и культуры Балашовского муниципального района, а также других районов области.2021 год в стране объявлен Годом Науки и Технологий, поэтому фестиваль был посвящен 60-летию первого полета человека в космос. В связи с эпидемиологической ситуацией конкурс было решено провести в онлайн формате и только по одному направлению – «Художественное слово».Участие в конкурсе приняли более 80 детей из трех районов области (Балашовского, Пугачёвского, Романовского) и 13-ти учреждений культуры и образования.Итак, итоги подведены, представляем вашему вниманию результаты:В возрастной категории 6 лет победилиСенченко Ксения (6 лет, театральная студия «Дождь», «Культурно-досуговый центр Балашовского муниципального района», преподаватель Шиленко М.А. ) - Лауреат фестиваля,Ларина Анастасия (6 лет, МУК «Центр культуры БМР», театральная студия «ДАР», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 1 место,Галахова Ева (6 лет, театральная студия «Дождь», «Культурно-досуговый центр Балашовского муниципального района», преподаватель Шиленко М.А.) - 2 место,Кольцов Илья и Сердобинцев Ярослав (6 лет, ГУДО "ДШИ №1" г. Балашова, "Театр плюс", преподаватель Панкратова Е.Г.) - 3 место,Остапенко Александра (6 лет, МУК «Центр культуры БМР», театральная студия «ДАР», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 3 место.В возрастной категории 7-9 лет победилиАнтонова Алла (8 лет, ДШИ р/п Романовка, преподаватель Попов В.Н.) - Лауреат фестиваля,Быков Константин (9 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 1 место,Черницов Иван (7 лет, МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, преподаватель Лукичева О.В.) - 1 место,Арюшина Кира (7 лет, ДШИ р/п Романовка, преподаватель Попов В.Н.) - 2 место,Пшеничная Анна (8 лет, МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, преподаватель Лукичева О.В.) - 3 место,Юсков Иван (9 лет, МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, преподаватель Лукичева О.В.) - 3 место.В возрастной категории 10-12 лет победилиПоловинко Иван (12 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - Лауреат фестиваля,Антонов Лев (10 лет, ДШИ р/п Романовка, преподаватель Попов В.Н.) - Лауреат фестиваля,Бодренко Арина (11 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 1 место,Глебов Богдан (10 лет, ГУДО «Детская школа искусств №1», «Гармония», преподаватель Авдеева О.В.) - 2 место,Иванова Алиса (11 лет, МОУ «Лицей», театральный кружок «Радость», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 3 место.В возрастной категории 13-15 лет победилиСтародымов Тимур (13 лет, МУК «Центр культуры БМР», театральная студия «ДАР», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 1 место,Колбасников Александр (13 лет, МОУ «Лицей», театральный кружок «Радость», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 1 место,Терентьева Арина (15 лет, МУК РЦ "Клубная система Романовского района", народный цирковой коллектив "Романтик", руководитель Ковалев А.В.) - 1 место,Овчаренко Арсений (13 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 2 место,Иконникова Альбина (15 лет, МБУК «Централизованная клубная система Пугачевского района», Бегутова Н.Ю.) - 3 место,Морозов Станислав (15 лет, МБУДО Центр «Созвездие», преподаватель Финогенова Т.С.) - 3 место.В возрастной категории 19 лет победилаЧернова Анна (20 лет, ГОУ ВПО БИ СГУ, театральный коллектив «СТИМУЛ», преподаватель Пазовская Е.Л.) - 2 место.Победители в категории "Студенты"Хачатрян Яна, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - Лауреат фестиваля,Морозов Иван, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 1 место,Дьякова Кристина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 1 место,Кавешников Денис, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 2 место,Брюткина Ангелина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Болотникова Т.В.) - 2 место,Засухина Екатерина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Майданюк Ю.В.) - 3 место,Слащева Алина, Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове, преподаватель Майданюк Ю.В.) - 3 место.Всем конкурсантам будут вручены Дипломы участников Фестиваля.