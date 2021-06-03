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«Сад памяти глазами детей» еще ждёт юных художников

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До окончания приема заявок на участие в конкурсе рисунков «Сад памяти глазами детей» осталось несколько дней. По просьбам участников теперь загрузить рисунок на сайт можно до 5 июня. Ранее сбор заявок планировали завершить в День защиты детей, 1 июня.

Количество участников, соревнующихся за главный приз – поездку в Брест - уже превысило четыре тысячи человек. Работы поступили из 76 регионов России.

Самые маленькие участники рисуют деревья, посвящая их своим героям, и загружают на официальный сайт акции садпамяти2021.рф.

Участники претендуют на главный приз – туристическую поездку в город Брест (Республика Беларусь) на всю семью и участие в исторической акции по высадке деревьев у Брестской крепости, 22 июня 2021 года.

«Мы с оргкомитетом сошлись на том, что поездка в Брест и посещение Брестской крепости, тем более в эту особую дату, 22 июня, станет для победителя конкурса и всей его семьи замечательной возможностью узнать о событиях того времени чуть больше, приобщиться к истории, подвигу, который совершили наши герои», - рассказал вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров.

Лучшие работы и победителя конкурса выберет Сергей Андрияка, известный советский и российский художник-акварелист.

Вся подробная информация об участии в «Сад памяти глазами детей» доступна по ссылке https://xn--2021-43da1a7a9a2atr2o.xn--p1ai/contest

«Всего в лесном фонде весной высажено 3 миллиона 53 тысяч сеянцев на площади 780,1 га (98 участков). Все лесопосадочные работы весны 2021 года приурочены к данной акции», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, и реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.