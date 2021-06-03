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Общественные объединения России и Казахстана обсудили вопросы общественного контроля на выборах

Новости
Общественные объединения России и Казахстана обсудили вопросы общественного контроля на выборах

На площадке Общественной палаты Саратовской области состоялся международный круглый стол «Общественное наблюдение за выборами как фактор развития гражданского общества России и Казахстана».

Участниками мероприятия с помощью видеоподключения стали представители общественных объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Нур-Султана, Уральска, Алматы, Павлодара, Актау, Атырау, Актобе, Костаная.

Наблюдение за выборами и анализ вовлеченности гражданского общества в избирательный процесс – эти вопросы стали основными на круглом столе. Вместе с тем обсуждались проблемы развития гражданского общества и гражданских инициатив в России и Казахстане, особенности общественного контроля на выборах, роль и значение общественного наблюдения в избирательных процессах России и Казахстана, опыт работы общественных наблюдателей.

Спикеры круглого стола рассмотрели региональный, национальный и международный уровень общественного контроля за выборами. Участники события отметили, что общественный контроль сегодня является важной функцией развития гражданского общества. Без него легитимный избирательный процесс невозможен. Причем важно осуществлять общественный контроль не только в единый день голосования, но и на постоянной основе.