Проект саратовской школы-интерната вошел в ТОП-100 лучших региональных проектов Всероссийского конкурса «Вектор детства»

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Он проводился по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка при поддержке министерства промышленности и торговли России, Правительства Кемеровской области.На форуме были подведены итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка «Вектор детства». К участию допускались социальные инициативы, направленные на поддержку семьи и детства, преодоление детского и семейного неблагополучия, сохранение традиционных семейных ценностей и реализуемые в регионах государственными, муниципальными и некоммерческими организациями. Всего на конкурс поступила 1 071 заявка в 11 номинациях.По итогам школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова вошла в ТОП-100 лучших региональных проектов в номинации «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поддержка приемных семей» и получила диплом.На конкурсе школа представила проект «Мой дом». Он направлен на содействие выпускникам школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в реализации их жилищных прав, оказание помощи в разрешении проблем, возникающих у выпускников в жилищной сфере на всех этапах: от помощи в постановке на учет в качестве нуждающегося до сопровождения процесса адаптации в полученном жилье. При необходимости детям-сиротам оказывается юридическая помощь в подтверждении своего права на жилье в судебном порядке. Выпускникам, получившим жилье, специалисты постинтернатного сопровождения помогают консультациями во время оформления документов, обустройства в новой квартире, взаимодействия с управляющими кампаниями и обслуживающими организациями, оформления субсидий, решения бытовых вопросов и проблем. Регулярно организуются выезды по месту жительства выпускников, получивших жилье, при необходимости им оказывается психологическая помощь.Кроме того, в рамках проекта реализуется поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации – тех, кому без дополнительной помощи иногда трудно справиться с жизненными обстоятельствами. Проблемы, выявленные в ходе выездных мероприятий, специалисты стараются решать оперативно: вместе с выпускниками обращаются в обслуживающие организации при обнаружении неопломбированных приборов учета, протекающих труб, долгов по коммунальным платежам.«Выпускники чувствуют себя увереннее и спокойнее, когда знают, что им есть к кому обратиться со своими проблемами – будь то передача показаний счетчиков или планирование меню на неделю. В рамках реализации проекта более 130 выпускников области получили поддержку специалистов постинтернатного сопровождения», – рассказывают в школе-интернате № 5.