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ПФР: На пенсию можно выйти досрочно за большой стаж

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Граждане с длительным страховым стажем имеют право выйти на пенсию досрочно.

На 24 месяца ранее установленного пенсионного возраста (но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) стать получателем страховой пенсии по старости могут женщины при наличии страхового стажа – 37 лет и мужчины – 42 года.
Например, мужчина 1961 года рождения вправе уйти на пенсию в 63 года, в 2024 году. Однако если у него к 2022 году будет страховой стаж 42 года, то он может выйти на пенсию в 61 год.
Женщина 1966 года рождения вправе уйти на пенсию в 58 лет, в 2024 году. Однако при наличии в 2022 году 37 лет страхового стажа, она сможет выйти на пенсию досрочно, то есть в 56 лет.
Какие периоды трудовой и иной деятельности включаются в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию?
Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице – в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются.
Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж жители Саратовской области могут в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Сведения о стаже также можно получить в клиентских службах ПФР и МФЦ.
Если какие-либо сведения о стаже не учтены или учтены не в полном объеме, можно обратиться к работодателю или в клиентскую службу ПФР.
 
В 2019 году за длительный стаж досрочная страховая пенсия по старости назначена 274 жителям области (81 мужчине и 193 женщинам), в 2020 году – 220 жителям области (122 мужчинам и 98 женщинам).
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