Открыта продажа билетов на новое представление в Саратовском цирке
С 1 июня открыта продажа билетов в Саратовский цирк.
Билеты можно приобрести в кассе или купить онлайн на сайте Саратовского цирка. Первое представление состоится 3 июля.
- Шоу "Принц цирка" соберет целое созвездие талантливых артистов разнообразных жанров, которые подарят зрителям завораживающее дух шоу, наполненное яркими красками современных технологий и загадками истинной магии цирка, а также демонстрацию феноменальных способностей артистов и мастерство дрессированных экзотических животных, - рассказала директор Саратовского филиала "Росгосцирка" Татьяна Гаранина.