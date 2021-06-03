3 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:11 | 02 июня
Общественные объединения России и Казахстана обсудили вопросы общественного контроля на выборах
18:00 | 02 июня
ГКОБ №1 города Москвы организовала конференцию «Врач и пациент. Новый формат диалога»
17:00 | 02 июня
Проект саратовской школы-интерната вошел в ТОП-100 лучших региональных проектов Всероссийского конкурса «Вектор детства»
16:15 | 02 июня
ПФР: На пенсию можно выйти досрочно за большой стаж
15:36 | 02 июня
В аэропорту «Гагарин» открыт пункт тестирования на COVID-19
14:48 | 02 июня
Открыта продажа билетов на новое представление в Саратовском цирке
13:52 | 02 июня
Больше ста наименований хлебобулочных изделий вынесено на конкурсе "Армейский запас-2021"
13:00 | 02 июня
Порядка двухсот ребят стали участниками творческой школы «Волжская радуга»
12:08 | 02 июня
Областной онлайн-конкурс «Авансцена» подошел к концу
10:55 | 02 июня
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Открыта продажа билетов на новое представление в Саратовском цирке

Новости


С 1 июня открыта продажа билетов в Саратовский цирк.

Билеты можно приобрести в кассе или купить онлайн на сайте Саратовского цирка. Первое представление состоится 3 июля.

- Шоу "Принц цирка" соберет целое созвездие талантливых артистов разнообразных жанров, которые подарят зрителям завораживающее дух шоу, наполненное яркими красками современных технологий и загадками истинной магии цирка, а также демонстрацию феноменальных способностей артистов и мастерство дрессированных экзотических животных, - рассказала директор Саратовского филиала "Росгосцирка" Татьяна Гаранина.
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