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Порядка двухсот ребят стали участниками творческой школы «Волжская радуга»

Новости


1 июня 2021 года в детском оздоровительном центре «Ровесник» состоялось торжественное открытие региональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга-2021».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства области Роман Грибов, и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева, заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти и социальным вопросам «Саратовнефтегаз» Наталия Старшова.

Для участия в творческой школе были выбраны 195 одаренных, талантливых и веселых ребят, которые объединятся в 8 отрядов. Будет представлено три направления:

- исполнительство на духовых и ударных инструментах, художественный руководитель – преподаватель Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов им. А. Д. Селянина г. Саратова, руководитель детского духового оркестра «Саратов-бэнд» Валерий Марчук;

- изобразительное искусство, художественные руководители - преподаватели ДШИ № 4 ЭМР Наталья Галкина и Марина Кириченко;

- искусство театра, руководители – Светлана Жукова, преподаватель детской школы искусств № 3 ЭМР, актриса Саратовского областного театра оперетты, и Анжелика Лозановски – режиссер театра-студии «Театралика».

В фойе центра разместилась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос, созданная воспитанниками детских школ искусств области. Вся концертная программа была подготовлена силами учащихся детской школы искусств № 1 города Маркса.

Ребят ждет увлекательная, плодотворная творческая смена, включающая в себя мастер-классы, пленэры, новые знакомства, праздники и дискотеки.

Завершится работа Творческой школы 20 июня праздником духовой музыки, отчетными спектаклями, итоговой выставкой изобразительных работ.
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