Порядка двухсот ребят стали участниками творческой школы «Волжская радуга»

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства области Роман Грибов, и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева, заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти и социальным вопросам «Саратовнефтегаз» Наталия Старшова.Для участия в творческой школе были выбраны 195 одаренных, талантливых и веселых ребят, которые объединятся в 8 отрядов. Будет представлено три направления:- исполнительство на духовых и ударных инструментах, художественный руководитель – преподаватель Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов им. А. Д. Селянина г. Саратова, руководитель детского духового оркестра «Саратов-бэнд» Валерий Марчук;- изобразительное искусство, художественные руководители - преподаватели ДШИ № 4 ЭМР Наталья Галкина и Марина Кириченко;- искусство театра, руководители – Светлана Жукова, преподаватель детской школы искусств № 3 ЭМР, актриса Саратовского областного театра оперетты, и Анжелика Лозановски – режиссер театра-студии «Театралика».В фойе центра разместилась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос, созданная воспитанниками детских школ искусств области. Вся концертная программа была подготовлена силами учащихся детской школы искусств № 1 города Маркса.Ребят ждет увлекательная, плодотворная творческая смена, включающая в себя мастер-классы, пленэры, новые знакомства, праздники и дискотеки.Завершится работа Творческой школы 20 июня праздником духовой музыки, отчетными спектаклями, итоговой выставкой изобразительных работ.