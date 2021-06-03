Областной онлайн-конкурс «Авансцена» подошел к концу

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В нем приняли участие 120 ансамблей танца, 2016 участников из 29 районов Саратовской области. Были представлены яркие хореографические композиции в 14 номинациях и направлениях искусства хореографии. Компетентное жюри в составе заведующего балетной труппой Саратовского академического театра оперы и балета, народного артиста РФ Стецюр-Мова И.Г., заведующей сектором хореографии отдела народного творчества и национальных культур Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой, почетного работника общего образования РФ Стрельцовой Н.Г., балетмейстера-постановщика, преподавателя института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, заслуженного работника культуры РФ Зозули С.В. оценивали исполнительское мастерство, сценичность, артистизм, раскрытие художественного образа исполнителей. Перед жюри стояла очень сложная задача: было просмотрено около 210 работ, из них 20 самых оригинальных, технически сложных и достойно исполненных танцевальных композиций рекомендованы для онлайн Гала-концерта конкурса «Авансцена», который можно посмотреть 1 июня в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и на YouTube-канале Центра народного творчества.По итогам проведения конкурса жюри присвоило участникам дипломы Лауреата, I, II, III степени.