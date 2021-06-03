250 «серебряных» волонтеров из 39 районов области встретились в онлайн-формате

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К мероприятию подключились около 250 добровольцев старшего возраста из 39 районов региона. Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров осуществляется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».В ходе неформального дружеского общения «серебряные» волонтеры рассказали о своих добровольческих практиках.Так, добровольцы старшего возраста из Балтайского, Воскресенского и Ершовского районов оказывают пожилым гражданам и инвалидам бытовую помощь на дому, поздравляют их с различными праздниками.«Серебряные» волонтеры из Вольска ведут творческие кружки для своих сверстников: танцевальный и декоративно-прикладного творчества.В Дергачевском районе активисты-пенсионеры успешно организуют различные патриотические акции.Интерес участников встречи вызвала успешная добровольческая практика вольских «серебряных» волонтеров, направленная на развитие наставничества детей и подростков, проживающих в государственных учреждениях. По итогам голосования вольчане получили специальный приз от соратников из Балаково – кружки с волонтерской символикой.Порадовались добровольцы старшего возраста и успехам своей единомышленницы из Романовского района: Анна Боброва приняла участие в проекте телеканала НТВ «Ты супер! 60+». Всех участников встречи покорило ее вокальное мастерство.- До конца текущего года «серебряные» волонтеры еще не раз смогут плодотворно пообщаться на аналогичных встречах, тем самым познакомившись с опытом добровольческой деятельности своих соратников из каждого района области, - отмечает заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.Следующая онлайн-встреча «серебряных» добровольцев состоится в июне 2021 года. Волонтеры узнают о работе единомышленников из Екатериновского, Балашовского, Ивантеевского, Калининского и Красноармейского районов.