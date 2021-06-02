Состоится подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства»
Одной из самых ярких страниц деятельности Саратовского областного Дома работников искусств является ежегодный областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства».
За свою долгую творческую историю, в этом году конкурс пройдет 26-ой раз, он стал одним из самых ярких событий в культурной жизни не только Саратова, но и области. Конкурс призван содействовать выявлению художественных способностей у детей, созданию условий для их творческого развития и поддержке юных талантов. Каждый год меняется тема конкурса, 2021 год объявлен Годом науки и технологий России, поэтому была выбрана тема - «От мечты к открытиям». Юные художники поделятся своим видением научных открытий, технологии будущего.
Отбор конкурсных работ проводит компетентное жюри, в состав которого вошли художники, научные сотрудники музеев, искусствоведы и педагоги, непосредственно работающие с детьми. На конкурс представлены работы детей от 5 до 16 лет, общим количеством 306 из 19 муниципальных районов области. Жюри отметило высокий художественный уровень представленных работ юных художников.
По завершении конкурса 4 июня 2021 г. в 13.00 состоится торжественная церемония награждения победителей XXVI Областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства». Участников конкурса ждет встреча со сказочными героями, мастер-классы от мультстудии «Пластилин», студии декора «Радуга». Победители Конкурса награждаются дипломами, специальными призами и подарками. В церемонии награждения лауреатов и дипломантов примут участие сотрудники министерства культуры области, руководители региональных творческих союзов, почетные гости. Поздравить победителей придут творческие детские коллективы города.
По итогам конкурса с 28 мая по 30 июня 2021 года в Саратовском областном Доме работников искусств будет работать выставка детского рисунка «Яркие краски детства».