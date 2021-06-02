Состоится подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства»

просмотров: 35

За свою долгую творческую историю, в этом году конкурс пройдет 26-ой раз, он стал одним из самых ярких событий в культурной жизни не только Саратова, но и области. Конкурс призван содействовать выявлению художественных способностей у детей, созданию условий для их творческого развития и поддержке юных талантов. Каждый год меняется тема конкурса, 2021 год объявлен Годом науки и технологий России, поэтому была выбрана тема - «От мечты к открытиям». Юные художники поделятся своим видением научных открытий, технологии будущего.Отбор конкурсных работ проводит компетентное жюри, в состав которого вошли художники, научные сотрудники музеев, искусствоведы и педагоги, непосредственно работающие с детьми. На конкурс представлены работы детей от 5 до 16 лет, общим количеством 306 из 19 муниципальных районов области. Жюри отметило высокий художественный уровень представленных работ юных художников.По завершении конкурса 4 июня 2021 г. в 13.00 состоится торжественная церемония награждения победителей XXVI Областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства». Участников конкурса ждет встреча со сказочными героями, мастер-классы от мультстудии «Пластилин», студии декора «Радуга». Победители Конкурса награждаются дипломами, специальными призами и подарками. В церемонии награждения лауреатов и дипломантов примут участие сотрудники министерства культуры области, руководители региональных творческих союзов, почетные гости. Поздравить победителей придут творческие детские коллективы города.По итогам конкурса с 28 мая по 30 июня 2021 года в Саратовском областном Доме работников искусств будет работать выставка детского рисунка «Яркие краски детства».