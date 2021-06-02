Летняя оздоровительная кампания-2021: около 24 тысяч детей отдохнут в первую смену

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По традиции, детей провожали не только родители, но и представители министерства труда и социальной защиты области. Министр труда и социальной защиты Сергей Егоров проконтролировал ход отправки в региональные санатории, а также пообщался с семьями и пожелал детям доброго пути и хорошего отдыха.Всего в первую смену будет работать 628 лагерей: 40 стационарных с круглосуточным пребыванием детей и 588 лагерей с дневным пребыванием, которые примут около 24 тысяч детей.Напомним, в министерстве труда и социальной защиты области по телефонам работает горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления детей. Время работы телефонов горячей линии 8 (845-2) 98-26-54, 8 (845-2) 65-33-20: понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00.Информация по летнему отдыху детей размещена на главной странице официального сайта министерства труда и социальной защиты области social.saratov.gov.ru (виджет «Лето. Каникулы. Отдых»), а также в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей» и сайтах муниципальных районов области.