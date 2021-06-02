Нина Гришина: Саратовская область заняла 33-е место из 85 (41,122 балла) в одиннадцатом ежегодном рейтинге социально-экономического положения регионов

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- Сегодня стало известно, что Саратовская область заняла 33-е место из 85 (41,122 балла) в одиннадцатом ежегодном рейтинге социально-экономического положения регионов, подготовленном экспертами РИА Новости. Это на одну строчку выше по сравнению с 2019 годом (45,176). Ситуация в большинстве регионов ухудшилась по сравнению с 2019 годом. Эксперты РИА Новости связывают такое ухудшение с ограничениями из-за распространения коронавируса, а также с неблагоприятной конъюнктурой сырьевых рынков. Среднее значение интегрального рейтинга снизилось с 42,7 до 38,9 баллов. Эта тенденция прослеживается и в показателях Саратовской области, но, несмотря на снижение баллов, позиция в рейтинге выросла на одну ступень.Ключевым фактором роста экономики на фоне других регионов стало своевременное принятие регионального антикризисного пакета мер поддержки бизнеса, который согласовывался на всех этапах с отдельными предпринимателями и бизнес-сообществом. По оценке экспертов системы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, он является одним из лучших в нашей стране. Также существенный вклад в социально-экономическое положение Саратовской области внесла положительная динамика индекса промышленного производства, строительной отрасли, а также роста продукции сельского хозяйства. Негативное влияние оказали показатели уровня безработицы, роста цен, а также бюджетные показатели региона.Прошедший год оказал сильное давление на все регионы России, что отразилось на снижении интегральных показателей. Вместе с тем, состав лидеров, аутсайдеров и регионов со средним положением в рейтинге значительно не изменился.