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На выставке в Радищевском музее впервые представлены более пятидесяти работ Ивана Шишкина

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Впервые в Радищевском экспонируется около 50 работ Ивана Шишкина, а также картины его именитых современников – Алексея Саврасова, Федора Васильева, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Архипа Куинджи, Михаила Клодта, Юлия Клевера, редкие и практически неизвестные широкой публике пейзажи Ольги Лагоды (супруги и ученицы Шишкина) и других художников.

Всего более 70 живописных и графических произведений из коллекций ведущих российских музеев – Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Радищевского музея, а также Вольской картинной галереи и частного собрания.

«Русский лес. Шишкин и его современники» – это масштабный проект, представляющий творчество одного из самых значительных художников второй половины XIX столетия – Ивана Ивановича Шишкина, прославившего своей кистью красоту русского леса.

Для Радищевского музея это особенная выставка. С именем его основателя – Алексея Боголюбова – связано появление пейзажного класса в петербургской Академии художеств, заметно ускорившего развитие этого жанра в отечественном искусстве.

Экспозиция размещена в историческом здании музея (ул. Радищева, 39) и будет доступна до 1 августа 2021 года.