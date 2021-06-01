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Саратовская область внедряет Региональный экспортный стандарт 2.0

Новости


Первый заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области Елена Сафонова приняла участие в совещании по вопросам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, которое прошло в Уфе.

Также в мероприятии, организованном при поддержке Российского экспортного центра, приняли участие руководители органов исполнительной власти субъектов Приволжского федерального округа.

В рамках встречи участники обсудили внедрение инструментов экспортного стандарта 2.0 , обменялись положительным опытом, рассказали о существующих проблемах у бизнеса по выходу на внешний рынок.

Региональный экспортный стандарт 2.0, разработанный в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, позволит комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации.

Цель стандарта — закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

Саратовская область в числе 11 субъектов РФ, которые в числе первых внедряет данный стандарт.