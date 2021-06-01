Hh.ru: 56% жителей Саратовской области положительно относятся к работе в подростковом возрасте

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56% жителей Саратовской области сообщили, что посоветовали бы своим детям начинать работать до 18 лет, не готовы дать такой совет лишь 27% респондентов, остальные затруднились ответить. При этом наиболее подходящей для подростка жители Саратовской области считают работу курьером (60% ответов), расклейщиком объявлений (53%), промоутером (50%), волонтером (46%) и официантом (42%).Ключевыми преимуществами раннего трудоустройства респонденты Саратовской области считают развитие самостоятельности, приобретение новых навыков, появление собственного заработка и повышение ответственности. Также многие отметили появление настоящего жизненного опыта и возможность накопить деньги на определенную цель. Среди навыков, которые дает работа в подростковом возрасте, жители Саратовской области отметили навык общения с людьми и финансовую грамотность.При этом жители Саратовской области назвали несколько необходимых условий для трудоустройства подростков. Например, гибкий график (так ответили 66% респондентов), ограниченное количество рабочих часов в день (58%), отсутствие тяжелых физических нагрузок (51%), официальное оформление (50%), близость работы к дому (39%), возможность работать удалённо (38%) и наличие страховки (32%).О HeadHunterHeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).