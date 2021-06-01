На Набережной Космонавтов укладывают щебеночное покрытие 2-го яруса

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Вчера, 31 мая, на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая:- разработано 150 м траншей под систему автополива и смонтировано 150 метров оросительной системы,- завершена установка закладных элементов для фонтана,- установлено 160 м тротуарного бордюра на пешеходных дорожках,- идет армирование каркаса здания летнего кинотеатра на площади 30 кв.м,- установлено 30 м дренажной системы.На участке Набережной Космонавтов за прошедший день:- ведется укладка и укатка песчаного основания на нижнем ярусе на площади 2200 кв.м;- уложено щебеночное основание на 2-м ярусе на площади 600 кв. м.Продолжаются работы на 6-ти дворовых территориях многоквартирных домов.Так, по адресу ул. Грибова, дома 1 и 3, ул. Дегтярная, дом 11 уложено щебеночное покрытие входных групп у дома №11 по ул. Дегтярная и дома №3 по ул. Грибова, установлено 50 м дорожного бордюра.По адресу ул. Шелковичная, дома 200 и 202 установлено 70 м тротуарного бордюра, засыпано щебнем 100 кв.м площади тротуаров и 60 кв.м дорожного проезда.Во дворе на ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 установлено 100 м дорожного бордюра и уложено щебеночное покрытие входных групп на площади 50 кв. м.Во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный проезд, дом 6, демонтировано 400 кв.м асфальтового покрытия проезда, установлено 100 м нового дорожного и 50 м тротуарного бордюра, выполнено щебенение на площади 200 кв.м.Во дворе по адресу Саперная, дом 23 установлено 100 м дорожного бордюра.По адресу ул. Деловая, дома 18 и 20 продолжаются работы по уточнению схемы расположения кабельных линий.