На Набережной Космонавтов укладывают щебеночное покрытие 2-го яруса
В Саратове продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».
Вчера, 31 мая, на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая:
- разработано 150 м траншей под систему автополива и смонтировано 150 метров оросительной системы,
- завершена установка закладных элементов для фонтана,
- установлено 160 м тротуарного бордюра на пешеходных дорожках,
- идет армирование каркаса здания летнего кинотеатра на площади 30 кв.м,
- установлено 30 м дренажной системы.
На участке Набережной Космонавтов за прошедший день:
- ведется укладка и укатка песчаного основания на нижнем ярусе на площади 2200 кв.м;
- уложено щебеночное основание на 2-м ярусе на площади 600 кв. м.
Продолжаются работы на 6-ти дворовых территориях многоквартирных домов.
Так, по адресу ул. Грибова, дома 1 и 3, ул. Дегтярная, дом 11 уложено щебеночное покрытие входных групп у дома №11 по ул. Дегтярная и дома №3 по ул. Грибова, установлено 50 м дорожного бордюра.
По адресу ул. Шелковичная, дома 200 и 202 установлено 70 м тротуарного бордюра, засыпано щебнем 100 кв.м площади тротуаров и 60 кв.м дорожного проезда.
Во дворе на ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 установлено 100 м дорожного бордюра и уложено щебеночное покрытие входных групп на площади 50 кв. м.
Во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный проезд, дом 6, демонтировано 400 кв.м асфальтового покрытия проезда, установлено 100 м нового дорожного и 50 м тротуарного бордюра, выполнено щебенение на площади 200 кв.м.
Во дворе по адресу Саперная, дом 23 установлено 100 м дорожного бордюра.
По адресу ул. Деловая, дома 18 и 20 продолжаются работы по уточнению схемы расположения кабельных линий.