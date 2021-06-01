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Саратовские поэты успешно представили свое творчество на Всероссийском фестивале "Пятый.Фестиваль"

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С 14 по 16 мая 2021 года Самара принимала у себя поэтов со всей страны – география фестиваля включает в себя 15 городов: Ижевск, Казань, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Уфа, Череповец, Ялта, Ярославль, Красноярск.

Саратов на фестивале был представлен самой многочисленной делегацией авторов (6 человек) - Максим Кузнецов, Алексей Кац, Акан Ящер, Михаил Богатов, Татьяна Симакова, Татьяна Богомаз. Все они презентовали свое творчество на вечерних чтениях, Алексей Кац еще и прошел разбор команды критиков, а открытая лекция «Поэзия в мышлении Владимира Бибихина» профессора кафедры теоретической и социальной философии, доктора философских наук Михаила Богатова собрала полный зал и длительные дискуссии.

Как и обещали организаторы, скучать участникам не пришлось – короткое открытие фестиваля в первый день сразу же переросло в чтения, а последующие дни были наполнены мероприятиями разного формата – лекции, разборы от известных критиков, презентация издательства «СТиХИ» и, конечно же, снова чтения. Всего за 3 дня фестиваля прошло 7 мероприятий.

И результаты их, действительно, впечатляют:

- на чтениях в общей сложности было прочитано (и, соответственно, прослушано) более 150 стихов. В зале не было ни одного свободного места – собрались как «чтецы», а так и вольные слушатели, которым было интересно познакомиться с творчеством гостей из других городов.

- 12 участников получили подробные разборы от критиков - Бориса Кутенкова (Москва) и Кирилла Сергеева (Москва) и Максима Алпатова (Самара).

- все участники чтений были опубликованы в альманахе (от издательства «Десятая муза»), который они, конечно же, получили в подарок от организаторов.

- фестиваль удалось провести исключительно на энтузиазме организаторов, любви к поэзии и хороших партнерских отношениях с площадками, экспертами и творческими объединениями.