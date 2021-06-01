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В Саратовской области стартовал Всеармейский конкурс специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021»

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Вчера на учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле» под Саратовом стартовал Всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021».

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник управления ресурсного обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Пятунин, военные повара представляющие военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ. Начался конкурс с торжественной церемонии открытия и прохождения парадным строем участников соревнований.

В первый день повара посостязались в меткости стрельбы из автоматов АК-74 и пистолетов ПМ. На следующем этапе повара и пекари покажут свое мастерство готовя блюда в стационарных и полевых условиях. Они приготовят блюда по установленному меню и произвольной программе, выпекут хлеб, каравай, мелкоштучную выпечку, используя переносные плиты ПП-40, переносные кухни КП-20 и автомобильные хлебопекарни ХПА-0,4.

Награждение победителей конкурса состоится 5 июня. Лучшие военные повара представят Россию на международном конкурсе «Полевая кухня», который пройдет в Республике Узбекистан.