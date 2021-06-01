В Саратовской области идет подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов

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Об этом на заседании Правительства области рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев. «Во всех муниципальных образованиях области и в Саратове диспетчерские службы и ресурсоснабжающие организации оперативно вносят информацию при возникновении повреждений, аварий, плановых отключений, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг и оперативный контроль за устранением случаев нарушения предоставления коммунальных услуг в регионе. В Системе МКА ЖКХ с начала отопительного периода на сетях холодного водоснабжения и водоотведения зафиксировано 611 повреждений, в системах централизованного теплоснабжения и на сетях горячего водоснабжения - 377 повреждений. Прохождение отопительного периода 2020-2021 годов находилось на постоянном контроле Правительства области. Повреждения на теплотрассах, возникающие в ходе отопительного сезона, устранялись в оперативном режиме в установленные сроки», - подчеркнул он.Подготовка жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2021-2022 годов началась практически сразу по окончании прошедшего отопительного сезона.Еженедельно, начиная с 3 июня 2021 года, районные администрации будут предоставлять в минстрой информацию о ходе работ по подготовке к отопительному сезону в соответствии с утвержденными планами-графиками. Также начали свою работу штабы муниципальных районов по подготовке к ОЗП: они будут контролировать подготовку и при необходимости оперативно решать вопросы.В Балаковском районе ПАО «Т Плюс» провели работы по опрессовке тепловых магистралей от ТЭЦ – 4 и распределительных сетей заканальной части города Балаково, также завершен ремонт более 3 км тепловых сетей. В Энгельсском районе теплоснабжающие компании начали работы по опрессовке ЦТП и котельных (планово-предупредительный ремонт на ТЭЦ – 3, опрессовка тепловых магистралей №1,6,7,8). В Саратове теплоснабжающие организации провели гидравлические испытания 24 котельных. ПАО «Т Плюс» завершили опрессовку тепломагистрали № 3 отТЭЦ – 2, завершаются мероприятия по опрессовке тепловых магистралей №1 от ТЭЦ-5 и зоны насосной станции. С 24 мая приступили к проведению гидравлических испытаний тепломагистрали №2 от ТЭЦ-2.В соответствии с утвержденным графиком ПАО «Т Плюс» с сегодняшнего дня начинаются гидравлические испытания:г. Балаково - тепловых магистралей от ТЭЦ – 4 на островной части города;г. Энгельс - тепловых магистралей №2,3 от ТЭЦ – 3;г. Саратов –тепловой магистрали № 2 от СарГРЭС.Подготовка к осенне-зимнему периоду - это не только проведение гидравлических испытаний и ремонтных работ, но и модернизация систем теплоснабжения. В связи с высокой степенью износа объектов коммунальной инфраструктуры (от 53% по тепловым сетям до 68% сетей водоснабжения) Правительство области разработало План мероприятий по модернизации объектов жизнеобеспечения. По государственной программе Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области» в 2021 году запланирована модернизация 98 муниципальных объектов социальной сферы в 23 районах. Также будут выполнены работы по установке индивидуального отопления в 900 квартирах, установлены не менее 30 блочно-модульных котельных и более 5 тысяч энергосберегающих светильников.Модернизации коммунальной инфраструктуры способствует передача имущества в концессию, которая позволяет привлечь частные инвестиции в жилищно-коммунальную отрасль. В регионе заключено 5 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения (в Новобурасском, Краснокутском и Ровенском районах заключено по одному концессионному соглашению, в Саратове – два). В 2021 году по инвестиционным программам филиала Саратовский ПАО «Т Плюс» запланировано техническое перевооружение тепловых сетей на сумму 267,8 млн рублей. ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» на строительство и реконструкцию объектов городского водопроводно-канализационного хозяйства в 2021 году планирует вложить 444 млн рублей. Как подчеркнул Павел Мигачев, данный комплекс мер даст возможность своевременно подготовиться и войти в отопительный сезон 2021-2022 годов.