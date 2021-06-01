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Стартовала областная кинопрограмма «Планета детства»

Новости
Стартовала областная кинопрограмма «Планета детства»

1 июня в области начинаются сеансы кинопрограммы «Планета детства».

В этом году зрителей ждет сюрприз: весь июнь в кинозале «На Рижской», на региональных DVD-киноустановках и в муниципальных модернизированных кинозалах будут проходить специальные показы отечественной трилогии «Частное пионерское» режиссера Александра Карпиловского. Это стало возможным благодаря совместному проекту «Саратовское кинолето» областного методического киновидеоцентра и компании «Кинопрограмма XXI век», предоставившей права публичного показа киноленты.

В центре сюжета первой части трилогии – двое школьных друзей, которые в один прекрасный день оказываются перед непростым выбором: участвовать в праздновании дня рождения пионерской организации или спасти от неминуемой гибели бездомную собаку…

В двух других фильмах – «Частное пионерское. Ура, каникулы!» и «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!» - зрители увидят продолжение приключений ребят и их новых друзей.

В главных ролях – Семен Трескунов и Егор Клинаев.

С афишей кинозала «На Рижской» можно познакомиться здесь.