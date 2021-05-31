В Саратовской области за январь-апрель 2021 года вырос оборот розничной торговли и составил 134,8 млрд. рублей или 103,7% к соответствующему периоду прошлого года.

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Такие данные приводит региональное Министерство экономического развития.Конечно, в период пандемии без поддержки со стороны органов власти многие предприниматели просто не смогли бы сохранить свой бизнес. Как крупным, так и средним игрокам пришлось менять свой подход к работе, адаптироваться к новым условиям. Депутаты фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе вместе с профильными министерствами и ведомствами, экспертами, представителями предпринимательского сообщества уделили большое внимание разработке мер поддержки бизнеса в условиях пандемии.Обсуждения вместе со всеми заинтересованными сторонами проходили на площадке Торгово-промышленной палаты области. По итогам этой работы были приняты пакеты законов, которые помогли стабилизировать ситуацию, сохранить малый и средний бизнес, а вместе с ним – рабочие места, налоги. Ещё тогда мы прогнозировали, что это позволит в скором времени выйти на развитие предприятий, которые вносят свой вклад в экономику. И сейчас, в первые месяцы 2021 года, мы уже видим пусть небольшой, но рост оборота розничной торговли. В такие моменты всегда важно работать оперативно и сообща. Только это позволит сохранить и развивать нашу экономику