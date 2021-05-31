До конца года саратовцы смогут получить услуги ПФР в упрощенном порядке

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Это позволит гражданам и дальше обращаться за услугами дистанционно. Такой формат обслуживания помогает уменьшить число личных визитов в клиентские службы ПФР, сократить количество представляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлить социально значимые выплаты.Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через популярные электронные сервисы: личный кабинет на портале Пенсионного фонда России www.pfr.gov.ru или Портале госуслуг www.gosuslugi.ru. С согласия человека такое назначение может быть сделано полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По ним рассчитываются пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок для расчета размера пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не работает, но его пенсионные права формируются, и прочие параметры. К моменту достижения пенсионного возраста вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому гражданину остается только подать электронное заявление, чтобы оформить выплату.С начала текущего года посредством электронных сервисов саратовцами было подано более 35 тысяч заявлений на получение услуг ПФР, из них 11 654 заявления на назначение пенсии.Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обратиться за пенсией по телефонам районных клиентских служб. Для оказания такой услуги специалисты ПФР получают согласие на оформление выплат и отражают это в специальном акте, по которому создается заявление о назначении пенсии.С начала 2021 года специалистами районных клиентских служб ПФР Саратовской области посредством телефонной связи было принято почти 7,5 тысяч заявлений на получение популярных услуг.Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы упрощать для граждан назначение выплат. Так пенсии по инвалидности и отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее время с использованием Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР гражданину достаточно подать заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и собственной информационной системы. Гражданин при этом может подать электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не приходя за ней лично.Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предоставляются вообще без заявления. Например, продление пенсий по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически по данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.В этом году жителям области дистанционно назначено уже более тысячи и продлено свыше четырех тысяч пенсий по инвалидности. Проактивно назначено 2 389 ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) гражданам с инвалидностью.Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе сведений для назначения выплат. В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек. Соответствующие запросы направляются фондом в другие ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы и т. д. Для получения необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения об информационном обмене со сторонними организациями. Например, с учебными заведениями. Их данные позволяют гражданам не представлять подтверждающие документы, чтобы, например, распорядиться материнским капиталом на образование детей.На сегодняшний день региональным Отделением Пенсионного фонда заключено 30 соглашений с организациями высшего и среднего профессионального образования Саратовской области.Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах застрахованного лица. Пенсионеры и предпенсионеры найдут в личном кабинете справки и выписки, подтверждающие назначение выплат или право на льготы. Документы заверяются усиленной цифровой подписью и могут дистанционно отправляться в другие организации. Работающим саратовцам в личном кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накоплений, стажеи страховых взносах, которые отчисляют работодатели за своих сотрудников. С прошлого года к этим данным также добавилась информация о профессиональной деятельности из электронной трудовой книжки. А для родителей, в личном кабинете мамы, отражается актуальная сумма материнского капитала, которую можно направить на выбранные цели.Предоставление справочной информации и консультирование с использованием персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях используется заранее определенное кодовое слово. Использование кодового слова позволяет получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консультаций со специалистами Пенсионного фонда. С начала года специалисты ПФР провели уже более 31 тысячи консультаций по телефону для жителей Саратовской области.