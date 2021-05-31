XXXIV Собиновский фестиваль: сказочная реалистичность "Шута", концертная феерия и магия "Лебединого озера"

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Впервые на сцене балет "Шут" был показан на "Русских сезонах" Сергея Дягилева во Франции. С тех пор прошло ровно сто лет, и за постановку "Шута" взялся хореограф Никита Высоцкий.Сюжет для балета взят из сказки Александра Афанасьева. Древняя Русь. Один из купцов устраивает веселье. На празднике семь шутов избивают одного шута. Сначала в шутку, но азарт - дело страшное, и драка быстро превращается в реальную. Оскорбленный Шут решается отомстить. Выносить и воплотить план мести в жизнь обиженному мужу помогает его жена Шутиха.Авторы спектакля признаются, что работа над спектаклем "Шут" была трудоемким процессом. Одни только конструктивные особенности дома шутов чего стоят. При малейшей доработке в нем можно жить, - сообщает Айдар Шайдуллин. В результате был достигнут впечатляющий эффект. Балет одноактный, а сказочная Русь в нем многомерная, отливающая неимоверным количеством граней русской натуры: удалью, лукавством, смекалкой, и, в конце концов, широтой души.Кропотливым стал и кастинг на главные роли. Образ Шута воплотил ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко, Шутиху сыграла прима-балерина Кремлевского балета Екатерина Первушина. И, кажется, лучшего выбора артистов быть не могло.В постановке много кусков, требующих мгновенного эмоционального переключения, и прекрасный Цвирко виртуозно с этим справляется. Вместе с партнершей легким воздушным почерком они создают образы из плоти и крови: не умеющего ни при каких обстоятельствах отчаиваться и не дающего себя в обиду парня-весельчака и его мудрую "шею" - преданную, любящую, смекалистую жену.Вместе с артистами Воронежского театра оперы и балета в фееричном сказочном замесе на глазах публики Первушина и Цвирко представляют остроумную, задорную и в то же время реалистичную, философскую и трагическую историю. Задача шута перешутить "коллегу". Но когда кончается шутка и начинается унижение? И не станет ли посмешищем тот, кто подтверждением своей статусности считает наличие рядом шута?..Во втором отделении вечера зрители увидели гала-концерт с участием ведущих солистов балета России. Виртуозно передать многочисленные оттенки любви на языке танца смогли все участники. С высокотрагедийной эмоциональной точки начали программу артисты Воронежского театра оперы и балета, исполнив "Танец рыцарей" из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева. Обреченность зародившегося всепоглощающего романтического чувства в мрачном мире непримиримой вражды, так мощно переданной в музыке, - эта картина разворачивается на фоне полыхающего алого занавеса на заднике сцены.Он закрывается мягкой световой дымкой, когда на смену первому танцу приходят "Весенние воды" Сергея Рахманинова. И возникает такое яркое впечатление, когда тревожные ритмы шекспировских страстей уступают порхающему ликованию, душевному трепету от предчувствия весеннего зарождения жизни. Браво, солисты Саратовского оперного Кристина Кочетова и Алексей Родионов! Позже такой же заразительной энергией предвкушения новой жизни было наполнено па-де-де из балета "Пламя Парижа" Бориса Асафьева в исполнении Кочетовой с другим ее замечательным партнером - заслуженным артистом России Алексеем Михеевым."Ты женщина, и этим ты права", - кратко описал Валерий Брюсов невозможность исчерпать словами загадочность натуры представительниц слабого пола. Хореографическая композиция "Woman" солистки Воронежской труппы Дианы Кустуровой, передавшей это в причудливой ломаности танцевальных па, и чувственное адажио из балета "Тысяча и одна ночь" Арама Хачатуряна от воронежцев Юлии Непомнящей и Максима Данилова, поразительно созвучны строкам родоначальника символизма.Любимцы саратовской публики Екатерина Первушина и Игорь Цвирко, исполнившие в первом отделении главные партии в балете "Шут", во втором представили адажио из балета "Золушка" Сергея Прокофьева. На смену характерным образам пришла влюбленная пара, которая филигранно передала в танце нежность, волшебство любви и сказочный восторг, который появляется в душе, когда человек находит вторую половинку.Отдельного рассказа заслуживают солисты Театра классического балета Н.Касаткиной и В.Василева Марина Волкова и Артем Хорошилов. В па-де-де из балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица" артистами был мастерски передан триумф любви, победы отваги над злыми чарами. И совершенно по-другому, печально и трогательно, триумф любви накануне неизбежной гибели актеры сыграли в адажио из балета "Спартак" Арама Хачатуряна.В финале гала-концерта солисты Воронежского театра исполнили гран-па из балета "Дон Кихот".Вечером позже москвичи Марина Волкова и Артем Хорошилов подтвердили свой дар не только отличных артистов балета, но и драматических актеров. Гости исполнили главные партии в балете П.И.Чайковского "Лебединое озеро".Таинственность мерцающего вдали озера, полная луна, силуэт трепетной Одетты в ночном оконном проеме, роковая кокетливость Одилии, порывистая переменчивость Зигфрида рождают ощущение, что ты погрузился в увлекательный сон. И неважно, симпатизируешь ли ты принцу. Главное, что захочешь окунуться в чарующий музыкальный мир "Лебединого озера" еще много-много раз.XXXIV Собиновский музыкальный фестиваль продолжается. 1 июня на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета - "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева. В заглавных партиях – лауреаты Международных конкурсов, солисты Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Лаура Фернандес и Закари Роджерс.Автор Елена Маркелова