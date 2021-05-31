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Михаил Романов принял участие в открытии гала-концерта фестиваля народной песни «Добровидение»
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Михаил Романов принял участие в открытии гала-концерта фестиваля народной песни «Добровидение»

Новости
Михаил Романов принял участие в открытии гала-концерта фестиваля народной песни «Добровидение»

В открытии гала-концерта VI Международного фестиваля народной песни «Добровидение» принял участие депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Парламентарий передал участникам и организаторам мероприятия приветствие от имени Руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергея Ивановича Неверова. В нем говорится, что фестиваль «Добровидение» содействует взаимному обогащению разных культур, десятки творческих коллективов, участвуя в нем, вносят в дело взаимопонимание между народами и укрепление мира существенный вклад.

По словам Михаила Романова, «Добровидение» в культурной жизни России сегодня стало значимым событием – растет его популярность и увеличивается количество желающих в нем участвовать. Гости фестиваля, наблюдая за выступлениями артистов, могут насладиться самобытностью, глубиной и богатством народного искусства. В 2021 году, напомнил парламентарий, фестиваль посвящен Дню славянской письменности. Россия богата талантами, отметил Михаил Романов, и их голоса становятся все громче благодаря таким мероприятиям, как «Добровидение».

Депутат пожелал творческих успехов и верности выбранному пути участникам фестиваля, а зрителям – новых встреч с народной музыкой и ярких впечатлений.