Михаил Романов принял участие в открытии гала-концерта фестиваля народной песни «Добровидение»

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Парламентарий передал участникам и организаторам мероприятия приветствие от имени Руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергея Ивановича Неверова. В нем говорится, что фестиваль «Добровидение» содействует взаимному обогащению разных культур, десятки творческих коллективов, участвуя в нем, вносят в дело взаимопонимание между народами и укрепление мира существенный вклад.По словам Михаила Романова, «Добровидение» в культурной жизни России сегодня стало значимым событием – растет его популярность и увеличивается количество желающих в нем участвовать. Гости фестиваля, наблюдая за выступлениями артистов, могут насладиться самобытностью, глубиной и богатством народного искусства. В 2021 году, напомнил парламентарий, фестиваль посвящен Дню славянской письменности. Россия богата талантами, отметил Михаил Романов, и их голоса становятся все громче благодаря таким мероприятиям, как «Добровидение».Депутат пожелал творческих успехов и верности выбранному пути участникам фестиваля, а зрителям – новых встреч с народной музыкой и ярких впечатлений.