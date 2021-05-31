Начался основной период ЕГЭ

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Для участия в нем в Саратовской области зарегистрировано свыше 11 тысяч человек. Помимо 10,2 тыс. выпускников 11 классов этого года свои знания проверят еще 924 человека – это выпускники прошлых лет, обучающиеся колледжей и техникумов, выпускники иностранных образовательных организаций. 352 выпускника 11 классов, не планирующих поступать в вузы, воспользовались правом пройти итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике 25 и 28 мая.Для недопущения рисков распространения коронавирусной инфекции самый массовый экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня, проведение ещё двух экзаменов также будет разделено на два дня: иностранные языки (устная часть) – 21 и 22 июня, информатика в компьютерной форме – 24 и 25 июня. С полным расписанием проведения ЕГЭ можно ознакомиться по ссылке.«Для проведения ЕГЭ во время основного периода будет задействован 71 экзаменационный пункт, из них 7 организовано на дому и 1 – в медицинском учреждении. Количество специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в этом году составляет свыше 5,3 тыс. человек. Во время экзаменов в пунктах будут присутствовать 280 медработников. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести 754 общественных наблюдателя и 140 онлайн-наблюдателей. Все аудитории и штабы пунктов проведения ЕГЭ обеспечены техникой для печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных работ. В текущем году в пунктах проведения экзаменов установлено 250 новых IP-камер. Организация online наблюдения и видеотрансляции из пунктов проведения экзаменов на единый портал обеспечивает «Ростелеком», – сообщил и.о. министра образования области Михаил Орлов.Сегодня участники ЕГЭ приступают к первым экзаменам по выбору – литературе, химии и географии. «На экзамен по географии заявились 477 человек. Знания по химии проверят 1373 человек. Литературу сдадут 670 участников. Сегодня работают 52 пункта проведения экзаменов», – сообщил Михаил Орлов.Госэкзамен начнется в 10.00. По химии он будет длиться 3 часа 30 минут, по географии – 3 часа, по литературе – 3 часа 55 минут.Особое внимание при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации уделено требованиям безопасности. Все экзаменационные пункты оборудованы рамочными или переносными металлодетекторами, участники проходят по паспортам и утвержденным спискам. Их сопровождают ответственные педагоги. Во всех экзаменационных пунктах соблюдаются рекомендованные Роспотребнадзором противоэпидемиологические меры: уборка помещений с применением дезсредств, маски у организаторов и наблюдателей, бесконтактная термометрия участников на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции между участниками. Находиться на самих экзаменах в масках и перчатках участникам ЕГЭ не требуется, как и проходить тестирование на COVID-19. В аудитории они будут соблюдать социальную дистанцию.28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни основного периода для сдачи экзаменов. Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат по русскому языку.