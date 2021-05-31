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На Новой Набережной начаты работы над будущим фонтаном
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На Новой Набережной начаты работы над будущим фонтаном

Новости
На Новой Набережной начаты работы над будущим фонтаном

В Саратове продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

Сегодня, 28 мая, на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая:

- разработано 50 м траншей под систему автополива и смонтировано 50 метров оросительной системы,

- установлено 10 закладных элементов для фонтана,

- установлено 100 м тротуарного бордюра на пешеходных дорожках,

- идет армирование каркаса здания летнего кинотеатра на площади 50 кв.м.

На участок Набережной Космонавтов за прошедший день завезена очередная порция стройматериалов (30 куб.м песка).

Продолжаются работы на 6-ти дворовых территориях многоквартирных домов.

Так, по адресу ул. Грибова, дома 1 и 3, ул. Дегтярная, дом 11 установлено 35 м дорожного бордюра, продолжается щебенение входных групп у дома №11 по ул. Дегтярная, а у дома №1 на ул. им. Грибова ведутся работы ПАО «Т Плюс».

По адресу ул. Шелковичная, дома 200 и 202 установлено 30 м тротуарного бордюра, проведена планировка участка под устройство дорожного проезда и засыпано щебнем 150 кв.м территории, распланирован участок под пешеходную дорожку.

Во дворе на ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 продолжаются работы по планировке территории и подготовке к щебенению.

Во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный проезд, дом 6, демонтировано 400 кв.м асфальтового покрытия проезда и 10 м дорожного бордюра, также установлено 50 м нового дорожного бордюра.

Во дворе по адресу Саперная, дом 23 установлено 50 м дорожного бордюра.

По адресу ул. Деловая, дома 18 и 20 продолжаются работы по уточнению схемы расположения кабельных линий.