На Новой Набережной начаты работы над будущим фонтаном

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Сегодня, 28 мая, на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая:- разработано 50 м траншей под систему автополива и смонтировано 50 метров оросительной системы,- установлено 10 закладных элементов для фонтана,- установлено 100 м тротуарного бордюра на пешеходных дорожках,- идет армирование каркаса здания летнего кинотеатра на площади 50 кв.м.На участок Набережной Космонавтов за прошедший день завезена очередная порция стройматериалов (30 куб.м песка).Продолжаются работы на 6-ти дворовых территориях многоквартирных домов.Так, по адресу ул. Грибова, дома 1 и 3, ул. Дегтярная, дом 11 установлено 35 м дорожного бордюра, продолжается щебенение входных групп у дома №11 по ул. Дегтярная, а у дома №1 на ул. им. Грибова ведутся работы ПАО «Т Плюс».По адресу ул. Шелковичная, дома 200 и 202 установлено 30 м тротуарного бордюра, проведена планировка участка под устройство дорожного проезда и засыпано щебнем 150 кв.м территории, распланирован участок под пешеходную дорожку.Во дворе на ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 продолжаются работы по планировке территории и подготовке к щебенению.Во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный проезд, дом 6, демонтировано 400 кв.м асфальтового покрытия проезда и 10 м дорожного бордюра, также установлено 50 м нового дорожного бордюра.Во дворе по адресу Саперная, дом 23 установлено 50 м дорожного бордюра.По адресу ул. Деловая, дома 18 и 20 продолжаются работы по уточнению схемы расположения кабельных линий.