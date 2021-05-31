Академдрама подготовила подарок маленьким зрителям ко Дню защиты детей

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"В настоящее время из-за ограничительных мер собрать большую аудиторию всех зрителей, которые традиционно встречали лето со своими детьми в нашем зрительном зале, мы не сможем, но в качестве подарка, предлагаем для семейного просмотра онлайн - трансляции спектаклей на сайте театра saratovdrama.com.С 1 по 3 июня в любое удобное для просмотра время маленькие зрители смогут посмотреть архивные записи спектаклей театра драмы разных лет: «Спящая красавица» Чарльза Уэя - старая сказка на новый лад в постановке заслуженного артиста России Игоря Баголея, волшебная сказка «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака в постановке Алексея Зыкова и музыкальная «Сказка про Щелкунчика и Мышиного короля» Э. Т. А. Гофмана в постановке Антона Коваленко", - сообщает литературная часть Академдрамы.