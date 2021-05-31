Состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

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Поводом для его проведения стало ДТП произошедшее 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае, в результате которого погибло 5 детей в возрасте до 16 лет, и ещё 9 человек получили травмы. В ходе проверки должностными лицами Ространснадзора было установлено, что перевозчик не имел лицензию на право перевозки детей.На заседании комиссии были подведены итоги работы заинтересованных ведомств, организаций и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также рассмотрены проблемные на сегодняшний день вопросы о принимаемых мерах по предупреждению аварийности при перевозке групп детей при организации туристическо-экскурсионных, развлекательных, спортивных и других культурно-массовых мероприятий на территории области, об обеспечении безопасности на железнодорожных переездах.В ходе заседания Комиссии были выработаны соответствующие меры, а заинтересованным ведомствам и органам местного самоуправления области даны поручения:- принять меры по неукоснительному исполнению требований постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;- продолжить проведение плановых и внеплановых проверок общеобразовательных учебных заведений, а также контрольных мероприятий по соблюдению требований нормативных актов при осуществлении организованных перевозок групп детей;- продолжить работу в части устранений выявленных замечаний к автомобильным дорогам на подходах к железнодорожным переездам;- владельцам автомобильных дорог установить перед железнодорожными переездами дополнительные технические средства.Также, министерству образования области совместно с Саратовским отделом инфраструктуры Приволжской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» поручено организовать ученикам средних образовательных школ, студентам вузов, а так же учениками автошкол экскурсии в локомотивные депо, где есть возможность воспользоваться тренажерами (симуляторами кабины машиниста) моделирующих случаи ДТП на железнодорожном переезде.Выполнение решений Комиссии будет находиться под постоянным контролем Правительства области.