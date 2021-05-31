Состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
28 мая состоялось внеочередное заседание комиссии при Правительстве области по обеспечению безопасности дорожного движения.
Поводом для его проведения стало ДТП произошедшее 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае, в результате которого погибло 5 детей в возрасте до 16 лет, и ещё 9 человек получили травмы. В ходе проверки должностными лицами Ространснадзора было установлено, что перевозчик не имел лицензию на право перевозки детей.
На заседании комиссии были подведены итоги работы заинтересованных ведомств, организаций и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также рассмотрены проблемные на сегодняшний день вопросы о принимаемых мерах по предупреждению аварийности при перевозке групп детей при организации туристическо-экскурсионных, развлекательных, спортивных и других культурно-массовых мероприятий на территории области, об обеспечении безопасности на железнодорожных переездах.
В ходе заседания Комиссии были выработаны соответствующие меры, а заинтересованным ведомствам и органам местного самоуправления области даны поручения:
- принять меры по неукоснительному исполнению требований постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
- продолжить проведение плановых и внеплановых проверок общеобразовательных учебных заведений, а также контрольных мероприятий по соблюдению требований нормативных актов при осуществлении организованных перевозок групп детей;
- продолжить работу в части устранений выявленных замечаний к автомобильным дорогам на подходах к железнодорожным переездам;
- владельцам автомобильных дорог установить перед железнодорожными переездами дополнительные технические средства.
Также, министерству образования области совместно с Саратовским отделом инфраструктуры Приволжской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» поручено организовать ученикам средних образовательных школ, студентам вузов, а так же учениками автошкол экскурсии в локомотивные депо, где есть возможность воспользоваться тренажерами (симуляторами кабины машиниста) моделирующих случаи ДТП на железнодорожном переезде.
Выполнение решений Комиссии будет находиться под постоянным контролем Правительства области.