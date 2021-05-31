В Музее Боевой и Трудовой Славы состоялась первая интерактивная экскурсия в танке Т-34.

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Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. Он оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами лучшим средним танком Второй мировой войны.В ходе экскурсии заведующий научно-просветительским отделом музейного комплекса А.П. Смищенко рассказал о внутреннем устройстве "традцатьчетверки", о крупных сражениях, в которых танк принимал участие и об истории отечественного танкостроения.После экскурсии ребята поделились своими эмоциями: "Нам очень понравилось! Мы давно хотели заглянуть внутрь "легенды" и почувствовать себя настоящими героями! Спасибо музею за такую возможность, а экскурсоводу за интересный рассказ и исчерпывающие ответы на все наши вопросы!".