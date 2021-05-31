Татьяна Седышева, директор Вольского краеведческого музея: "Наш музей создает имидж Вольска как города с высоким культурным потенциалом"

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К своему юбилею сотрудники музея подготовили различные мероприятия. В связи с ограничениями массовых мероприятий значимое для музейного сообщества событие отметили в онлайн-формате с проведением онлайн-экскурсий по экспозициям отделов музея и открытий выставок, серией публикаций в СМИ и на Интернет страницах. Создан видеофильм «Музей! Как много в этом слове!», который знакомит со столетней историей музея, работой сотрудников и выставочной деятельностью и видеозарисовка «Вольский краеведческий музей век XXI-й», где показывается современная жизнь музея.Хочется отметить новые выставки «100 лет вольскому краеведческому музею», демонстрирующую архивные материалы, фотографии, рукописи, документы, рассказывающие о возникновении, развитии и становлении Вольского музея за свою вековую историю и стационарную выставку «В дар Вольскому музею», показывающую живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, нумизматику, предметы быта и этнографии подаренные Вольскому музею.К 100-летию основания Вольского краеведческого музея 20 ноября 2020 года впервые в онлайн-формате состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного и природного наследия Вольского района». В конференции приняли участие представители различных учреждений культуры и искусства, учёные, краеведы, поисковики, аспиранты, студенты, представители учреждений высшего и среднего профессионального образования и многие другие. Такой состав участников позволил провести конкретную, содержательную и позитивную работу по данной теме.После снятия ограничений, связанных с пандемией, продолжением праздничных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Вольского краеведческого музея стало торжественное открытие 19 марта выставки заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Щербакова «Tеrrа-bronza». Щербаков - автор известных памятников, городской и парковой скульптуры. Его скульптуры украшают наш город и район.Данная выставка пользуется большим интересом у посетителей и продолжает экспонироваться сегодня.- Уверена, что каждая выставка и экспозиция, представленная из фондов музея, вызывает интерес у жителей и гостей города. Остановлюсь на некоторых из них.Большой интерес вызвала выставка, посвященная вольским кладам. В собрание музея в разные годы поступило 8 денежных кладов - это медные, серебряные, медно-никелевые монеты XIV-XX веков, бумажные денежные знаки конца XIХ-нач. XX веков. Увидеть настоящий клад, познакомиться с интересными историями находки кладов не только на территории вольского района , но и практически в центре города имел возможность каждый желающий. В настоящее время разработан и проводится игровой квест ««Тайны купеческого особняка или поиски клада» ,который пользуется популярностью у посетителей.Интерес у гостей города вызывает передвижная выставка «Гости города», которая знакомит с известными людьми страны, посетившими наш город в разные годы. Среди них: П.И. Чайковский, Г. Р. Державин, К.К. Романов (внук Николая I), А.Ф. Керенский, цесаревичи, будущие императоры Александр II и Александр Ш во время путешествия по Волге, останавливались в Вольске.Традиционно, в преддверии Дня Победы, экспонируются выставки, посвященные вкладу вольчан в общее дело Победы. Собрание картинной галереи богато художественными произведениями, созданными во время Великой Отечественной войны. Например, графические работы и зарисовки известных вольских художников А.Тагаева и В. Климашина, живописные полотна П. Кузнецова и многих других.В отделе природы демонстрировалась выставка зоологических объектов «Рога и копыта». Представленные на выставке экспонаты выставлялись впервые для широкого круга посетителей. Это рога крупных рогатых животных: оленя, лося, быка, барана, черепа волка, лисы, кабана, а также зоологические объекты - шкурки зайца, норки, куницы, белки и т.д.Большая часть экспонатов изготовлена в таксидермической мастерской музея впериод с 1920 по 1922 годы. Экскурсия по данной выставке знакомила посетителей с особенностями строения рогов копытных животных, их образом жизни, почему некоторые из них сбрасывают рога регулярно, а некоторые нет. А также с ценными пушными зверями и их шкурками, объясняла, почему именно так устроены черепа животных.- Наш музей - один из крупнейших провинциальных музеев России, основанный в 1920 году. Музей имеет структурные подразделения, расположенные в отдельно стоящих зданиях, являющихся памятниками архитектуры XIX века: отдел истории, отдел природы, картинная галерея, отдел «Усадьба героя войны 1812 года графа В.В. Орлова-Денисова». В 2020 в селе Тепловка Вольского района был открыт новый отдел «Дом-музей Героя Советского Союза В.В. Талалихина».Вольский краеведческий славится своей картинной галереей. Здание, в котором она сегодня располагается, архитектурный памятник второй половины XIX века - бывшая усадьба купцаI гильдии Николая Степановича Менькова. На фасаде здания наблюдается подражание русскому ампиру, в дворцовых интерьерах залов отражена эклектичность различных архитектурных стилей. Восхищает изысканная роспись стен, виртуозная лепнина потолков, разнообразная мозаика паркетных полов каждого зала.В 10 экспозиционных залах картинной галереи представлено около 250 музейных экспонатов. Основная часть художественного собрания галереи сложилась к 1936 году. Это произведения живописи, графики, прикладного искусства из дворянских усадеб графов Орловых - Денисовых, Нессельроде, Шереметевых, находящихся на территории Вольского уезда, а также из поступлений Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева. Это подлинные полотна И. Шишкина, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Верещагина, Н. Богданова-Бельского, А. Новоскольцева, Н. Шаховского и др. Интерес представляет купеческая и дворянская мебель XIX века, китайский и японский фарфор, предметы декоративно-прикладного искусства ХVII – ХХI столетий.Ныне картинная галерея является достопримечательностью города, удивляя посетителей разнообразием и ценностью художественной коллекции русской, советской, западноевропейской живописи, графики, скульптуры.Полное представление о физико-географических условиях Вольского района дает современная экспозиция отдела природы, размещенная в пяти залах. Отображено геологическое строение края, показаны коллекции палеонтологических находок. Красочные диорамы иллюстрируют изменения в природе по временам года.Из особо уникальных экспонатов здесь представлены дар Британского национального музея – коллекция бабочек, присланная в 1935 году; подарок Уральского геологического музея Екатеринбурга – подборка разноцветных уральских поделочных камней; письма и образцы кольских пород от академика А.Е. Ферсмана, знаменитый метеорит «Саратов», упавший недалеко от наших мест еще в 1918 году.Отдел «Усадьба героя войны 1812 года В.В. Орлова-Денисова» находится в Шиханах.Экспозиция отдела состоит из фрагментов внутреннего убранства залов особняка и отражает историю, быт семьи Орловых-Денисовых.Мемориальный комплекс воссоздает общее представление об истории поселка Шиханы со времени его основания до настоящего дней. Живописная коллекция состоит из копий портретов членов семьи Орловых-Денисовых, современных работ саратовских и вольских художников.Памятником архитектуры и градостроительства федерального значения является здание отдела истории. Его история начиналась с дома купца Мясникова, построенного в 1810 году, в стиле классицизма. Особняк напоминает античный храм с колоннами и треугольными фронтонами, два его фасада с портиками соединены монументальной полуротондой, что в целом придает ему стройность, величественность и торжественность.Коллекции отдела истории состоят из многочисленных подлинных предметов: археологических находок, фотографий, документов, предметов быта и старинной одежды. Музейные экспонаты отражают историю Вольска и Вольского района с древнейших времен до наших дней.В настоящее время экспозиция отдела истории закрыта для посещения в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ. В этом году сотрудники музея и вольчане с огромным энтузиазмом восприняли новость о том, что исторический отдел краеведческого музея сможет открыть двери для посетителей и стать еще одной точкой притяжения жителей и гостей города для культурного досуга. Это стало возможным благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина. Большое спасибо Вячеславу Викторовичу за прекрасный подарок на столетие музея, что позволит и в дальнейшем, нашему уникальному музею сохранять свое историческое достояние и развиваться.Также по инициативе Вячеслава Викторовича в Год Памяти и славы на малой родине легендарного летчика В. Талалихина создан мемориальный комплекс и открыт новый отдел нашего музея «Дом-музей Героя Советского Союза В.В. Талалихина», экспозиция которого рассказывает о семье Талалихиных, о детстве, юности, военной службе Талалихина. Интерес взывают документы и фотографии, представленные фрагменты самолета, на котором Виктор совершил ночной таран.- Да, конечно. С Вольской землей связаны имена 109 героев Советского Союза. Один из них – летчик-истребитель, совершивший одним из первых в годы Великой Отечественной войны ночной таран в небе над Москвой. Он родился в селе Тепловка Вольского уезда. В апреле 2021 года поисковики из Домодедова передали в фонд музея фрагменты военного самолета брата Виктора Талалихина Николая, который погиб в 1941 году недалеко от Мурманска. Прошла теплая встреча с родными Николая - его дочерью, внучкой и правнуком, которые много интересного рассказали о семье среднего брата Талалихина. Разработан и действует патриотический маршрут «По местам жизни Виктора Талалихина в Вольском районе».В музее активно развивается туристическое направление.В 2020 году Вольский краеведческий музей принял участие и является победителем нескольких конкурсов.Во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России». Видеоролик «Вольский фестиваль Ухи на Волге, Саратовская область» получил 2 место Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций или видеороликов в категории «Видеоролики» в Номинации «Гастрономический и винный туризм» и в категории «Слайд-шоу».Сувенир события «Вольский фестиваль Ухи на Волге» Вольского краеведческого музея вышел в финал по ПФО Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».Во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Вольский краеведческий музей вышел в финал по номинациям:- Лучший маршрут в городе: «Вольск купеческий»;- Лучший туристический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «По местам жизни Героя Советского Союза В.В. Талалихина в Вольском районе».Во Всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» проекты «Вольск купеческий» в номинации Культурно-познавательный маршрут и «По местам жизни Героя Советского союза В.В. Талалихина» в номинации «Военно-исторический маршрут» вышли в финал.Безусловно, это одно из приоритетных направлений музея. Разрабатываются и проводятся мероприятия, рассчитанные на разные возрастные категории посетителей.С 2014 года на базе нашего музея открыт виртуальный филиал «Русского музея». Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» - это масштабный и международный проект Русского музея. Жители нашего города имеют возможность виртуального путешествия по выставкам и залам Русского музея. В музее работает клуб «Любителей искусства». Популярностью пользуются у членов клуба программы из циклов «Шедевры искусства», «История одной картины».- Заслуги сотрудников Вольского музея неоднократно были отмечены профессиональным музейным сообществом.Уже более ста лет музей продолжает активно развиваться как ведущий научный, культурный и образовательный центр района, Музейные работники принимают участие в историко-этнографических и археологических экспедициях, встречаются с интересными людьми, что дает возможность сочетать несколько направлений сбора, коллекционирования и изучения экспонатов.- 24 апреля 2021 года в картинной галерее прошла музейная встреча «Виктор и Николай Талалихины. Память не знает слово «поздно». Гостями встречи были командир поискового отряда «Обелиск» Михаил Поляков, представители отряда «Эхо войны» Алексей Земсков и Александр Лисин, студенты СУЗов, юнармейцы из школ города. Михаил Поляков передал в дар музею фрагменты и детали оборудования самолетов И-16, на котором летал В. Талалихин и самолета ГСТ Николая Талалихина.Сотрудники музея выражают огромную благодарность московским поисковикам за переданные в фонд музея обломки самолетов, на которых летали братья Николай и Виктор Талалихины, которые заняли достойное место в экспозиции музея. У нас установилась дружественные отношения с родственниками Николая Талалихина и представителями поисковых отрядов.- Я работаю в музее более 20 лет. Из низ 10 лет руковожу коллективом Вольского краеведческого музея. В создание каждой выставки и экспозиции сотрудники музея вкладывают частицу своей души и сердца. Благодаря слаженной работе коллектива, каждый новый проект имеет свои особенности, свою изюминку. Все отделы музея уникальны. В каждом из них есть экспонаты, которые вызывают определенные воспоминания, чувство восхищения, соприкосновения с историей и природой края. Поэтому, выделить какой-то отдельный экспонат не возможно.- Значение нацропроекта "Культура" в развитии Вольского краеведческого музея невозможно переоценить. В 2021 году в его рамках представлено 75 мультимедиа-гидов в разных регионах России: от Карелии до Забайкальского края. Вольский краеведческий музей стал единственным победителем от Саратовской области среди выставочных проектов на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт».Реализуя проект, посвященный 100-летию Вольского краеведческого музея, платформа Артефакт представит постоянную экспозицию музея, первые предметы, поступившие в музей в годы его основания: американский «Сундук сигарный» 1845 года, «Персидский столик» из имения графа К. Несельроде из села Царевщина Вольского уезда, картину «Внутренность леса» И.И. Шишкина, уникальную коллекцию портретов вольских купцов XIX века, «Панораму города Вольска в 40-х годах XIX века» художника Плещеева, фрагмент метеорита «Саратов» упавшего в границах сегодняшних Вольского района в 1918 году, зуб акулы Отодус периода кайнозойской эры, рог исполинского оленя, череп мамонта, скелет ихтиозавра и многие другие уникальные музейные экспонаты.В дальнейшем Вольский краеведческий музей планирует дополнять данный проект новыми экспонатами и выставками.Музей активно участвует в разработке и реализации социальных и культурных проектов. С 2010 года внедрена автоматизированная система «АС «Музей-3» - в базу данных введено более 10 тысяч музейных предметов.Благодаря введению инновационных технологий в работе музея поддерживается высокий уровень посещаемости, создается имидж Вольска как города с высоким культурным потенциалом.- Наш музей успешно осуществляются совместные межмузейные экспозиционно-выставочные проекты. Мы тесно сотрудничаем с Русским музеем, Третьяковкой галереей, с Музеем Русского импрессионизма, Радищевским музеем, Саратовским областным музеем краеведения, Саратовским областным музеем Боевой и Трудовой славы и др.С 13.04.2021г. по 31.08.2021г. на выставке в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева «Русский лес. И.И. Шишкин и его современники» экспонируется картина «Внутренность леса. 1894 г.» И.И. Шишкина (1831-1898) из собрания ВКМ.Нам также удается продолжать реставрацию экспонатов из собрания ВКМ.- Планов и задач очень много. Научные сотрудники отдела фондов продолжают работу по формированию музейного электронного каталога и Государственного Каталога РФ. Научные сотрудники других отделов активно работают как офлайн, так и в онлайн-формате, который также востребован у наших посетителей. Количество подписчиков в самой активной социальной сети в Инстаграмм на сегодняшний день более 1400 человек.В данный момент уделяется большое внимание проведению реставрационных работ Отдела истории Вольского краеведческого музея, памятника архитектуры и градостроительства федерального значения «Здание городской управы», XIX века», который находится в центре города Вольска.В планах разработка и построение музейного пространства и экспозиций для отреставрированного отдела истории, где будет применяться хронологический метод, то есть следование от древнего к современному – великая спираль истории.Без хозяйственных проблем было бы скучно (шучу). Думаю, они не интересны нашим посетителям. Вместе с Учредителем многие из них решаем.Постепенно все решается, и музей развивается.