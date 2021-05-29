XXXIV Собиновский фестиваль. Вечер второй: "Золушка" с приставкой Super

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Во второй вечер на Новой сцене состоялся балет на музыку Прокофьева "Золушка". Балетмейстер выпустил премьеру в Академопере в 2016 году и снабдил название приставкой в английской раскладке: "Super".Уже после первых показов спектакль получил как одобрительные отзывы и признание, так и порцию критики. Почему же такие противоречивые мнения сложились о постановке?..Поклонник советско-индустриальной философии Прокофьева, Кирилл Симонов поселяет заглавную героиню в Страну Труда со всей атрибутикой советского быта 20-30-х годов. Хотя решительно постулировать темпоральные привязки не стоит. По настроению "SuperЗолушка" больше рифмуется с "Карнавальной ночью" Эльдара Рязанова.Помните?:Ах, Таня, Таня, Танечка, С ней случай был такой:Служила наша Танечка В столовой заводской.Работница питания, Приставлена к борщам.На Танечку внимания Никто не обращал.Смотришь на то, с какой непосредственностью, легкостью и достоинством порхает Золушка (Кристина Кочетова) по столовой с громоздкими чанами и кастрюлями, и слова из "карнавальной" песенки невольно возникают в голове.Доброй и с какой-то вдохновенной готовностью живущей работяге-падчерице противостоит Мачеха-директор завода. Гротесковыми приемами Заслуженная артистка России Наталья Колосова, обнаруживая недюжинный дар драматической актрисы, воплощает крик души своей кинотезки в исполнении блистательной Фаины Раневской: "Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде". Тесновато в Стране Труда и ее дочерям (Софья Антонова, Анна Григорян). Поэтому все три жеманницы (ах, какие сочные, живые характерные образы создают солистки балета) стремятся в соседнее - Заморское Королевство. Там жизнь, полная забав, бьет ключом. Там затевается грандиозный бал.Но Золушка-то заслужила потанцевать в бальном платье в первую очередь. И Фея, по совместительству главный инженер завода и лидер профсоюзной организации, не может допустить такой несправедливости. Татьяна Князюкова проявляет в этом образе тонкость во всех смыслах: внешне, в рисунке танца, в подаче прямолинейной убежденности в том, что справедливость всегда торжествует.У Симонова вышла поразительно внятная, светлая история. Мы видим, конечно, если и сказку, то для взрослых. В спектакле есть пикантные сцены, в которых Мачеха сама не прочь захомутать Принца-одиночку. Аскетичное сценическое убранство тоже больше подходит для зрелой публики. Серый бетонный занавес Страны Труда, где почти все, собственно, на труде и сосредоточены, во втором действии при помощи игры света превращается в бьющие софитами зеркала Заморского Королевства. Художник Сергей Болдырев ограничивается практически установкой всего лишь одной этой стены в центре сцены и буфетной стойкой слева, почти за кулисами. Ему важнее световая игра. И темное небо над Страной Труда гораздо эффектнее чем блистающий разноцветными огоньками звезд небосвод Заморского Королевства. Последний отсылает к фальши мира так называемых самопровозглашенных "звезд", которые своей жизненной философией определили скучную праздность.Приглушенные тона, в которых происходит основное действие, не отвлекают от самих героев. Изящество, порхающая созидательность Золушки подчеркивается брутальной элегантностью Принца в роскошно-вольном исполнении Заслуженного артиста России Алексей Михеев). Премьеру Академоперы очень идет этот образ состоявшегося и состоятельного денди, по всей видимости человека "извилистой судьбы", о чем говорит его костюм-камуфляж в первом действии балета. В постановке герои и их окружение вальсируют, танцуют под музыку Прокофьева ... твист. И ловишь себя на мысли: постановка Симонова подкупает тем, что сюжет считывается и без либретто, над которым, впрочем, так серьезно поработала Ольга Погодина. А еще "SuperЗолушка" выгодно отличается от других театральных экспериментов честностью постановщика. Если многие коллеги Симонова ставят целью заигрывание со зрителем, получая в итоге нечто вроде: "Не плачь, Офелия! Он улетел, но обещал вернуться", то наш балетмейстер ткет хореографическое полотно, эстетически оправданное и художественно доказательное. Оттого мысль, звучащая в спектакле, чиста как слеза младенца. Она заключается в том, что живущему по совести и с чистой душой человеку обязательно повезет, и он найдет свою вторую половинку. Какие бы "занавесы" препятствий возлюбленных не разделяли. Мысль звучит триумфально в финальных лозунгах, с которыми артисты выходят к публике: «Радость, пой», «Даешь новые формы», «Реет новое искусство». И оно действительно реет. Потому что настоящее! Спасибо, театр! Спасибо, оркестр под управлением дирижера-постановщика Медета Тургумбаева! Гимн сказочной любви, которая превращается в полную любви же реальность, определенно удался!Автор Елена Маркелова