Делегация Саратовской области успешно выступила на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России

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Золотую медаль в номинации «Эстрадное пение (18-25)» получил Вокальный ансамбль «S.O.K.I. band» Саратовского областного колледжа искусств, г. Саратов в составе: Алехина Евгения, Амбарцумян Элина, Кочнева Арина, Срапионян Наира, Фуфлыгина Диана, Шипкова Нина.Серебряную медаль в номинации «Сольное народное пение (18-25)» получила Саяпина Виктория, студентка филиала в г. Балашове Саратовского областного колледжа искусств.Также в состав саратовской делегации в номинации «Изобразительное искусство (14-17) вошли Киселева Марина, учащаяся Музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке Энгельсского муниципального района и Чернова Екатерина, учащаяся Балаковской художественной школы имени В.И. Задорожного.Региональным координатором участия делегации Саратовской области в Дельфийских играх является Региональный центр поддержки одаренных детей Саратовского областного учебно-методического центра.Всего в Двадцатых молодежных Дельфийских играх России приняли участие 1947 человек в составе делегаций из 65 субъектов Российской Федерации. Членами жюри стали около 100 видных деятелей искусств – народных и заслуженных артистов и работников культуры России, профессоров и докторов искусствоведения.