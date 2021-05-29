29 Мая 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 28 мая
XXXIV Собиновский фестиваль. Вечер второй: "Золушка" с приставкой Super
16:12 | 28 мая
Комплекс противоэпидемических мер реализуется во всех пригородных поездах на ПривЖД
15:20 | 28 мая
Победителем Кубка России по многоборьям стала Василиса Николенко из Балаково
14:27 | 28 мая
В Саратовской области состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат»
13:35 | 28 мая
Опытом работы по продлению активного долголетия на межрегиональном уровне поделятся саратовские соцработники
12:38 | 28 мая
В Саратовской области будет проведен учет численности сайгаков
11:45 | 28 мая
Делегация Саратовской области успешно выступила на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России
10:47 | 28 мая
"Лучший библиотекарь" 2020 года определен в Саратовской области
09:56 | 28 мая
Утверждены зоны охраны для дома, где жил Лев Кассиль
09:00 | 28 мая
Клиентский опыт станет темой обсуждения на деловом завтраке
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат»

Новости


27 мая в селе Оркино Петровского района состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат».

Участниками мероприятия стали гости из разных районов Саратовской области, а также из Пензенской области и Республики Мордовия. Мероприятие проводилось с соблюдением ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В приветственном адресе министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной отмечено, что «На территории области проживает более 10 тысяч человек мордовской национальности, вливаясь в полиэтническое сообщество Саратовской области. В регионе накоплен богатый опыт по сохранению этнокультурных ценностей, мордовским национально-культурным центром «Шумбрат» под руководством Валентины Кривошеевой проводится активная работа по развитию культуры и традиций мордовского народа. Благодаря активной и созидательной деятельности Александра Кузнецова, в селе Оркино созданы музей, ансамбль, библиотека, ставшие составной частью общественного мордовского информационно-культурного центра, который более 20 лет собирает, хранит, приумножает богатства национальной самобытной культуры».

Благодарственным письмом Губернатора области за большой личный вклад в сохранение и развитие мордовской культуры на территории Саратовской области был награжден руководитель фольклорно-этнографического ансамбля мордовской песни «Кучугуры» Александр Кузнецов.

Гости увидели экспозицию музея мордовской культуры и быта, выставки декоративно – прикладного творчества и книг, а также концертную программу. На мероприятии выступили творческие коллективы Саратовской и Пензенской областей.