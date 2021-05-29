В Саратовской области состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат»

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Участниками мероприятия стали гости из разных районов Саратовской области, а также из Пензенской области и Республики Мордовия. Мероприятие проводилось с соблюдением ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.В приветственном адресе министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной отмечено, что «На территории области проживает более 10 тысяч человек мордовской национальности, вливаясь в полиэтническое сообщество Саратовской области. В регионе накоплен богатый опыт по сохранению этнокультурных ценностей, мордовским национально-культурным центром «Шумбрат» под руководством Валентины Кривошеевой проводится активная работа по развитию культуры и традиций мордовского народа. Благодаря активной и созидательной деятельности Александра Кузнецова, в селе Оркино созданы музей, ансамбль, библиотека, ставшие составной частью общественного мордовского информационно-культурного центра, который более 20 лет собирает, хранит, приумножает богатства национальной самобытной культуры».Благодарственным письмом Губернатора области за большой личный вклад в сохранение и развитие мордовской культуры на территории Саратовской области был награжден руководитель фольклорно-этнографического ансамбля мордовской песни «Кучугуры» Александр Кузнецов.Гости увидели экспозицию музея мордовской культуры и быта, выставки декоративно – прикладного творчества и книг, а также концертную программу. На мероприятии выступили творческие коллективы Саратовской и Пензенской областей.