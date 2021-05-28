Клиентский опыт станет темой обсуждения на деловом завтраке
Деловой завтрак на тему клиентского опыта организуют Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie), компания Qualtrics и международная консалтинговая компания CXB HUB. В рамках мероприятия участники обсудят, как путем превосходного клиентского опыта компании смогут создать конкурентное преимущество.
Часто нелегко сделать клиентский опыт частью стратегии компании, хотя различные инициативы в этой сфере пытаются реализовать многие организации в В2С- и В2В-отраслях. Специалисты подчеркивают: необходимо создать дорожную карту по клиентскому опыту, разработав план на долгосрочную перспективу своих инициатив по клиентскому опыту, связанных друг с другом и нацеленных на конкретные ключевые показатели эффективности.
Для построения дорожной карты по клиентскому опыту будут рассмотрены несколько шагов: как правильно провести диагностику клиентоориентированности организации, определить конкретные цели и расставить стратегические приоритеты, какие инструменты выбрать, как планировать трансформацию на клиентоориентированную культуру и создать цикл постоянного улучшения клиентского опыта. Бесплатное мероприятие пройдет в смешанном формате, будут соблюдены необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.