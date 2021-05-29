Опытом работы по продлению активного долголетия на межрегиональном уровне поделятся саратовские соцработники
27 и 28 мая представители комплексных центров социального обслуживания населения Краснопартизанского, Озинского, Аткарского и Калининского районов принимают участие в конференции «Ближний круг» в Санкт-Петербурге.
Участники конференции – победители Первого всероссийского конкурса Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Ближний круг». Конкурс проводился в 2020 году в целях поддержки и развития устойчивых практик заботы о старшем поколении.
Отметим, что все саратовские проекты, победившие в конкурсе, направлены на популяризацию активного долголетия и помощь пожилым гражданам.
Так, КЦСОН Аткарского района благодаря гранту в размере 150 тысяч рублей реализовал проект «Старинный танец – в молодость ступенька». Средства были направлены на изготовление костюмов-трансформеров для выступлений танцевального коллектива «серебряного» возраста.
Центр соцобслуживания Краснопартизанского района выиграл грант в размере 35 тысяч рублей на реализацию проекта «Замечательный сосед». На грантовые средства был приобретен снегоуборщик для оказания помощи одиноким пожилым людям в уборке дворов от снега. Отметим, что за время реализации проекта помощь получили более 60 пожилых жителей Краснопартизанского района.
Возможность поделиться накопленным опытом с коллегами из других областей стала приятным бонусом для участников конкурса «Ближний круг».
В ходе конференции соцработники обсудят развитие «серебряного» волонтерства в регионах, развитие системы долговременного ухода и внедрение в работу учреждений стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, которым не требуется проживание в специализированном учреждении, но необходима помощь и психологическая поддержка их ближайшего окружения.