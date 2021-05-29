Опытом работы по продлению активного долголетия на межрегиональном уровне поделятся саратовские соцработники

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Участники конференции – победители Первого всероссийского конкурса Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Ближний круг». Конкурс проводился в 2020 году в целях поддержки и развития устойчивых практик заботы о старшем поколении.Отметим, что все саратовские проекты, победившие в конкурсе, направлены на популяризацию активного долголетия и помощь пожилым гражданам.Так, КЦСОН Аткарского района благодаря гранту в размере 150 тысяч рублей реализовал проект «Старинный танец – в молодость ступенька». Средства были направлены на изготовление костюмов-трансформеров для выступлений танцевального коллектива «серебряного» возраста.Центр соцобслуживания Краснопартизанского района выиграл грант в размере 35 тысяч рублей на реализацию проекта «Замечательный сосед». На грантовые средства был приобретен снегоуборщик для оказания помощи одиноким пожилым людям в уборке дворов от снега. Отметим, что за время реализации проекта помощь получили более 60 пожилых жителей Краснопартизанского района.Возможность поделиться накопленным опытом с коллегами из других областей стала приятным бонусом для участников конкурса «Ближний круг».В ходе конференции соцработники обсудят развитие «серебряного» волонтерства в регионах, развитие системы долговременного ухода и внедрение в работу учреждений стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, которым не требуется проживание в специализированном учреждении, но необходима помощь и психологическая поддержка их ближайшего окружения.