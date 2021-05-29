29 Мая 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 28 мая
XXXIV Собиновский фестиваль. Вечер второй: "Золушка" с приставкой Super
16:12 | 28 мая
Комплекс противоэпидемических мер реализуется во всех пригородных поездах на ПривЖД
15:20 | 28 мая
Победителем Кубка России по многоборьям стала Василиса Николенко из Балаково
14:27 | 28 мая
В Саратовской области состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат»
13:35 | 28 мая
Опытом работы по продлению активного долголетия на межрегиональном уровне поделятся саратовские соцработники
12:38 | 28 мая
В Саратовской области будет проведен учет численности сайгаков
11:45 | 28 мая
Делегация Саратовской области успешно выступила на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России
10:47 | 28 мая
"Лучший библиотекарь" 2020 года определен в Саратовской области
09:56 | 28 мая
Утверждены зоны охраны для дома, где жил Лев Кассиль
09:00 | 28 мая
Клиентский опыт станет темой обсуждения на деловом завтраке
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Опытом работы по продлению активного долголетия на межрегиональном уровне поделятся саратовские соцработники

Новости


27 и 28 мая представители комплексных центров социального обслуживания населения Краснопартизанского, Озинского, Аткарского и Калининского районов принимают участие в конференции «Ближний круг» в Санкт-Петербурге.

Участники конференции – победители Первого всероссийского конкурса Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Ближний круг». Конкурс проводился в 2020 году в целях поддержки и развития устойчивых практик заботы о старшем поколении.

Отметим, что все саратовские проекты, победившие в конкурсе, направлены на популяризацию активного долголетия и помощь пожилым гражданам.

Так, КЦСОН Аткарского района благодаря гранту в размере 150 тысяч рублей реализовал проект «Старинный танец – в молодость ступенька». Средства были направлены на изготовление костюмов-трансформеров для выступлений танцевального коллектива «серебряного» возраста.

Центр соцобслуживания Краснопартизанского района выиграл грант в размере 35 тысяч рублей на реализацию проекта «Замечательный сосед». На грантовые средства был приобретен снегоуборщик для оказания помощи одиноким пожилым людям в уборке дворов от снега. Отметим, что за время реализации проекта помощь получили более 60 пожилых жителей Краснопартизанского района.

Возможность поделиться накопленным опытом с коллегами из других областей стала приятным бонусом для участников конкурса «Ближний круг».

В ходе конференции соцработники обсудят развитие «серебряного» волонтерства в регионах, развитие системы долговременного ухода и внедрение в работу учреждений стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, которым не требуется проживание в специализированном учреждении, но необходима помощь и психологическая поддержка их ближайшего окружения.