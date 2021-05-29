В Саратовской области будет проведен учет численности сайгаков

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Сайгаки занесены и в федеральную и в региональную Красную книгу. На международном уровне животные занесены в списки охраняемых видов ряда конвенций и соглашений. В связи с этим мероприятия по регулированию численности этого вида невозможны.При высокой численности сайгаки наносят ущерб урожаю сельхозкультур, продуктивности пастбищ и сенокосов, доступности водопоев. В 2020 году площадь зарегистрированных потрав, нанесенных этими животными, составила чуть менее 10 тысяч гектар.Вопрос о получении возмещения ущерба сельхозтоваропроизводителям при потраве сельскохозяйственных культур сайгаками в настоящее время действующим законодательством не урегулирован.В целях разрешения сложившейся ситуации на федеральном уровне создана Рабочая группа по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.В соответствии с планом действий по реализации первоочередных мер по сохранению сайгака принято решение разработать, апробировать и внедрить подходы к разрешению спорных ситуаций при нанесении сайгаками ущерба сельскому хозяйству.