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В Саратовской области будет проведен учет численности сайгаков

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До 30 сентября текущего года на территориях Новоузенского, Озинского, Александрово-Гайского, Дергачевского, Краснокутского, Перелюбского, Питерского и Ровенского районов будет проходить сбор сведений о численности, местах концентрации и путях миграции на территории Саратовской области популяции сайгаков.

Сайгаки занесены и в федеральную и в региональную Красную книгу. На международном уровне животные занесены в списки охраняемых видов ряда конвенций и соглашений. В связи с этим мероприятия по регулированию численности этого вида невозможны.

При высокой численности сайгаки наносят ущерб урожаю сельхозкультур, продуктивности пастбищ и сенокосов, доступности водопоев. В 2020 году площадь зарегистрированных потрав, нанесенных этими животными, составила чуть менее 10 тысяч гектар.

Вопрос о получении возмещения ущерба сельхозтоваропроизводителям при потраве сельскохозяйственных культур сайгаками в настоящее время действующим законодательством не урегулирован.

В целях разрешения сложившейся ситуации на федеральном уровне создана Рабочая группа по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.

В соответствии с планом действий по реализации первоочередных мер по сохранению сайгака принято решение разработать, апробировать и внедрить подходы к разрешению спорных ситуаций при нанесении сайгаками ущерба сельскому хозяйству.