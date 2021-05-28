"Лучший библиотекарь" 2020 года определен в Саратовской области

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В своей поздравительной телеграмме, направленной в адрес виновников торжества, губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что "библиотеки, в которых работают истинные подвижники, преданные своей профессии люди, занимают особое место в культурной жизни нашего региона".Заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником. Он отметил высокий уровень развития, на котором находится библиотечное дело Саратовской области.Заместитель министра культуры области вручил Благодарность Губернатора Саратовской области, Почетные грамоты министерства культуры и Благодарности министра культуры области лучшим библиотечным работникам.Директору Областной универсальной научной библиотеки Людмиле Канушиной был вручен «Золотой знак» Российского профсоюза работников культуры.В эти праздничные дни подводятся итоги областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 года». Саратовская областная организация Российского профсоюза работников культуры учредила профсоюзную номинацию «За верность профессии и активную жизненную позицию» и постановила наградить Почетной грамотой Президиума Саратовской областной организации Российского профсоюза работников культуры и денежной премией финалиста областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 года» Светлану Сергеевну Чибрикову, заведующую отделом обслуживания Турковской межпоселенческой центральной библиотеки.Подводя итоги конкурса, заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов наградил победителей конкурса в трех номинациях.Специальным дипломом «За эффективное библиотечное обслуживание и реализацию инновационных проектов» и поощрительным призом были награждены:Ольга Старчикова, ведущий библиотекарь Моршанской сельской библиотеки Питерского муниципального района;Лидия Сорокина, заведующая Вязовской модельной сельской библиотекой Татищевского муниципального района;Валерия Ягодина, библиотекарь I категории Центральной библиотеки для детей и юношества им. Л. А. Кассиля Энгельсского муниципального района.В номинации «Лучший библиотекарь по продвижению краеведческих знаний» поощрены:Дипломами лауреатов I степени и денежными премиями в размере 60 тысяч рублей - заведующая отделом краеведческой литературы Областной универсальной научной библиотеки Елена Крянева и заведующая отделом справочно-библиографической, выставочной и краеведческой работы Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С.Пушкина Наталья Позднякова.Дипломом лауреата II степени и денежной премией в размере 30 тысяч рублей ведущий библиотекарь отдела информационных технологий Областной специальной библиотеки для слепых Сергей Петров.В номинации «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения» были награждены:Дипломом лауреата I степени и денежной премией в размере 60 тысяч рублей Екатерина Селех, главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки Вольского муниципального района;Дипломом лауреата II степени и денежной премией в размере 30 тысяч рублей Владимир Лемдяев, заведующий отделом краеведения Центральной библиотеки Марксовского муниципального района.Модельная библиотека нового поколения — это новый формат взаимодействия муниципальной библиотеки и читателя. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в арт-холл для презентаций или мультимедийную коворкинг-зону для работы, общения и обучения. В модельных библиотеках посетители участвуют в мастер-классах, играют в театре, выходят в виртуальную реальность и не только.В номинации «Лучший библиотекарь модельной библиотеки» были награждены:Дипломом лауреата I степени и денежной премией в размере 60 тысяч рублей Ирина Мокроусова, главный библиотекарь методико-библиографического отдела Центральной библиотеки Лысогорского муниципального района;Дипломом лауреата II степени и денежной премией в размере 30 тысяч рублей Наталья Жуйкова, заведующая Центральной детской библиотекой города Балаково.Всех присутствующих с праздником поздравила директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина:Увенчал торжественную церемонию праздничный концерт.