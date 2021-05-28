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Алексей Данилов: «Прививаясь, Вы защищаете не только себя, но и окружающих от инфекции»

Новости


Главный внештатный эпидемиолог Саратовской области доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Алексей Данилов ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса (видео предоставлено Газпром межрегионгаз Саратов):

"Вакцина является единственным специфическим методом профилактики коронавируса. Прививаясь, Вы защищаете не только себя, но и окружающих от инфекции. Приходите в наши вакцинальные пункты!" - призвал Алексей Данилов.

По его словам, специальных подготовительных мероприятий для прививки не требуется.

Противопоказаниями являются:
- возраст до 18 лет,
- беременность,
- грудное вскармливание,
- обострение хронических заболеваний,
- наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе.

‼️Перед вакцинацией состоится обязательный приём врача, после которого медик подберёт вакцину.

Напомним, записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуги и в любой поликлинике.