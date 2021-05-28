Алексей Данилов: «Прививаясь, Вы защищаете не только себя, но и окружающих от инфекции»

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"Вакцина является единственным специфическим методом профилактики коронавируса. Прививаясь, Вы защищаете не только себя, но и окружающих от инфекции. Приходите в наши вакцинальные пункты!" - призвал Алексей Данилов.По его словам, специальных подготовительных мероприятий для прививки не требуется.Противопоказаниями являются:- возраст до 18 лет,- беременность,- грудное вскармливание,- обострение хронических заболеваний,- наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе.‼️Перед вакцинацией состоится обязательный приём врача, после которого медик подберёт вакцину.Напомним, записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуги и в любой поликлинике.