Алексей Данилов: «Прививаясь, Вы защищаете не только себя, но и окружающих от инфекции»
Главный внештатный эпидемиолог Саратовской области доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Алексей Данилов ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса (видео предоставлено Газпром межрегионгаз Саратов):
"Вакцина является единственным специфическим методом профилактики коронавируса. Прививаясь, Вы защищаете не только себя, но и окружающих от инфекции. Приходите в наши вакцинальные пункты!" - призвал Алексей Данилов.
По его словам, специальных подготовительных мероприятий для прививки не требуется.
Противопоказаниями являются:
- возраст до 18 лет,
- беременность,
- грудное вскармливание,
- обострение хронических заболеваний,
- наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе.
‼️Перед вакцинацией состоится обязательный приём врача, после которого медик подберёт вакцину.
Напомним, записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуги и в любой поликлинике.