29 Мая 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 28 мая
XXXIV Собиновский фестиваль. Вечер второй: "Золушка" с приставкой Super
16:12 | 28 мая
Комплекс противоэпидемических мер реализуется во всех пригородных поездах на ПривЖД
15:20 | 28 мая
Победителем Кубка России по многоборьям стала Василиса Николенко из Балаково
14:27 | 28 мая
В Саратовской области состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат»
13:35 | 28 мая
Опытом работы по продлению активного долголетия на межрегиональном уровне поделятся саратовские соцработники
12:38 | 28 мая
В Саратовской области будет проведен учет численности сайгаков
11:45 | 28 мая
Делегация Саратовской области успешно выступила на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России
10:47 | 28 мая
"Лучший библиотекарь" 2020 года определен в Саратовской области
09:56 | 28 мая
Утверждены зоны охраны для дома, где жил Лев Кассиль
09:00 | 28 мая
Клиентский опыт станет темой обсуждения на деловом завтраке
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Комплекс противоэпидемических мер реализуется во всех пригородных поездах на ПривЖД

Новости
Комплекс противоэпидемических мер реализуется во всех пригородных поездах на ПривЖД

В связи с началом летнего сезона и увеличением спроса на пригородные пассажирские перевозки на Приволжской железной дороге продолжается реализация профилактических мер, направленных на защиту здоровья пассажиров.

Пригородные поезда, курсирующие в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый рейс. Ежесуточно около 230 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.

Особое внимание уделяется обработке багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек. При этом применяются специальные обеззараживающие моющие средства на основе хлора, безопасного для человека и животных, но активного против широкого спектра вирусов и бактерий.

Во всех поездах пригородного сообщения размещены объявления, информирующие пассажиров о мерах профилактики вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Кроме того, организована трансляция сообщений о необходимости соблюдения актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.