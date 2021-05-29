Комплекс противоэпидемических мер реализуется во всех пригородных поездах на ПривЖД

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Пригородные поезда, курсирующие в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый рейс. Ежесуточно около 230 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.Особое внимание уделяется обработке багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек. При этом применяются специальные обеззараживающие моющие средства на основе хлора, безопасного для человека и животных, но активного против широкого спектра вирусов и бактерий.Во всех поездах пригородного сообщения размещены объявления, информирующие пассажиров о мерах профилактики вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Кроме того, организована трансляция сообщений о необходимости соблюдения актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.