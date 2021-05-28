Открытие XXXIV Собиновского фестиваля: бравый Киже, драматичная Клеопатра и свет "Здравицы"

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В этом году он посвящен 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.В приветственном слове, направленном в адрес участников фестиваля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул:Лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев составил программу фестивального зачина так, чтобы саратовские ценители классической музыки, в предыдущий сезон в силу известных причин лишенные возможности посещать театр, уже на открытии очередного Собиновского фестиваля испытали всю гамму эмоций, настроений, ощутили торжество музыкального праздника.В вечер-открытие прозвучали произведения Сергея Прокофьева: сюита из музыки к кинофильму «Поручик Киже», литературно-музыкальная композиция «Египетские ночи», кантата «Здравица» для хора и симфонического оркестра.Cимфоническая сюита «Поручик Киже» создана Сергеем Сергеевичем на основе его музыки к одноименному фильму режиссера Александра Файнциммера. Лента пересказывает на киноязыке анекдот времен Павла I. Ошибся когда-то писарь и записал под диктовку не «поручики же», а «поручик Киже». И, сложно поверить, но несуществующая личность, попав в протокольные записи, даже дослужился до генерала. Звучная фамилия запомнилась Павлу I, и он вызвал "Киже" на прием. Хватились искать, а такого не существует. Но бюрократы люди оборотистые, доложили: "Скончался генерал". "Жаль, - ответил император. - Хороший был вояка!"Сюита состоит из пяти частей: «Рождение Киже», «Романс», «Свадьба Киже», «Тройка» и «Похороны Киже». Маршеобразные забавные пародии сменяются сценами в замедленном темпе. Виртуозное исполнение сюиты симфоническим оркестром под управлением маэстро Кочнева являют зрителям эффектную, стильную, полную хулиганства историю. В ней легкость анекдота перетекает в сатиру на царство бюрократического абсурда. А творчество коллектива музыкантов Академоперы только подчеркивает, что по точности и образности музыкальных характеристик, мастерству инструментальных приемов эта сюита Прокофьева далеко выходит за рамки прикладной музыки. И перед нами - признанный шедевр симфонического наследия.Семичастная оркестровая сюита "Египетские ночи" тоже написана гением по заказу. Эта первая работа Прокофьева в драматическом театре - отклик на задумку режиссера Александра Таирова поставить многоплановый синтетический спектакль. Его сюжет должны были состоавить драматические эпизоды, заимствованные из трех источников – поэмы Пушкина «Египетские ночи», трагедии Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра» и пьесы Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». Именно музыка была призвана объединить их в единое сценическое высказывание.В рамках 34-го Собиновского фестиваля вместе с симфоническим оркестром театра и дирижером Юрием Кочневым в исполнении сюиты принял участие Заслуженный артист России Игорь Баголей. Музыкальный ряд в эпизодах «Ночь в Египте», «Тревога», «Танцы» и «Воинственный Рим» исчерпывающе точно передает агрессивный натиск Рима и драму покоренного Египта. И совсем иного склада музыкальные сцены, повествующие об отношениях главных героев: «Цезарь, сфинкс и Клеопатра», «Антоний» и «Закат Клеопатры». Звучит "Закат...", и ты словно наблюдаешь за увяданием благоухающей розы. Музыка в данных эпизодах и прекрасное чтение меж ними премьером Академдрамв отрывков произведений Александра Пушкина и Уильяма Шекспира филигранно передают идею литературно-музыкальной композиции: в поражении заключено торжество победы, красота обладает несокрушимой силой и способна перехитрить, казалось бы, самого стратегически неуязвимого противника.На пресс-конференции накануне фестиваля Юрий Леонидович Кочнев рассказал, что третье произведение программы вечера-открытия было написано Прокофьевым в 1939 году ко дню рождения Сталина. Некоторое время о кантате не вспоминали, затем в ней сменили фамилию на Ленин.Публика, пришедшая на Новую сцену театра 26 мая, смогла в этом убедиться. Лауреат международных конкурсов Театр хоровой музыки под руководством Людмилы Лицовой, хор Саратовского театра оперы и балета (хормейстер – Анна Вильперт) и симфонический оркестр театра исполнили кантату так, что музыкальная притча Сергея Прокофьева засверкала светом жизнелюбия, а жанр величания трансформировался в гимн любви к человеку, родной земле.Вечер-открытие завершился под овации зрителей.Сегодня фестиваль продолжится балетом Сергея Прокофьева "SuperЗолушка". Исполнители главных партий Кристина Кочетова и Алексей Михеев.Автор Елена МаркеловаФото автора