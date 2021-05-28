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«Норникель» провел презентацию отчета об устойчивом развитии за 2020 год

Новости
«Норникель» провел презентацию отчета об устойчивом развитии за 2020 год

Публичное обсуждение показателей и динамики развития горно-металлургического гиганта прошло с участием представителей правительства РФ, руководства регионов присутствия компании, общественных организаций, малых коренных народов Севера, экспертов по устойчивому развитию, экологов, ученых, экономистов.

Спустя почти год после майской аварии на ТЭЦ-3 под Норильском эксперты и общественность по инерции подходят к оценке деятельности «Норникеля» через призму этого масштабного экологического происшествия. За это время в ГМК были предприняты беспрецедентные меры не только по минимизации последствий разлива топлива на окружающую среду региона, но также реализована целая программа действий по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем. Эти невероятные усилия не прошли мимо экспертов. «Норникель» выделяет порядка 40 млрд рублей на ликвидацию вреда, накопленного еще с советских времен. При таких вложениях очевидно, что происшествие годичной давности – это ошибка или недочет, а не пренебрежение экологическими проблемами. В целом компания ведет очень правильную политику долгосрочного развития. Я убежден, что подобный подход поможет учесть и минимизировать все возможные риски, поддерживать непрерывность производства, стабильность бизнеса, уверенность клиентов и партнеров», - так оценил деятельность «Норникеля» посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов.

Информационная открытость, в том числе в сфере экологической ответственности, публичный подход к составлению корпоративной отчетности, богатые традиции взаимодействия с экспертным сообществом позволили «Норникелю» удержать высокие позиции в рейтингах устойчивого развития – даже несмотря на экономические и экологические вызовы минувшего года. Эксперты связывают такие достижения с высоким потенциалом устойчивости компании, запасом прочности, который был наработал десятилетиями. «После событий 2020 года, естественно, возникает вопрос, может ли компания сохранить свои позиции? Так вот стресс-тест, который провела и РСПП и Мосбиржа, показал, что у «Норникеля» высокий потенциал устойчивости. В компании хорошо налажены процессы управления, в том числе факторами устойчивого развития и рисками. Безусловно, последствия разлива показатели несколько снизили. Но тот высокий уровень, которого компания достигла и по показателям результативности, и по качеству управления всеми процессами, сохраняет «Норникель» в числе лидеров. Потенциал устойчивости помогает компании быстрее справиться с инцидентами», - считает управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

Позитивные перемены в экологической повестке компании отмечают и в регионах ее присутствия – в том числе, представители коренных малочисленных народов Севера. И это неслучайно. Дело в том, что после инцидента в мае 2020 года ГМК организовала Большую этнологическую экспедицию по территории разлива топлива, чтобы оценить масштабы ущерба, из первых уст услышать о возникших проблемах. Эксперты объехали все поселки, в которых проживают северяне, собрали все предложения и пожелания, с учетом которых была разработана масштабная программа адресной помощи. На

поддержку и возмещение экологического ущерба представителям КМНС уже направлено почти 94 млн рублей. «Компания столкнулась с проблемой изменения климата, с износом промышленных объектов и очень достойно реагирует на эту ситуацию. Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться ко всем компаниям, к представителям небольшого бизнеса и крупным корпорациям, которые планируют становиться резидентами арктической зоны, чтобы они настраивались на такой ритм работы и брали пример с "Норникеля"», - заявил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков.

Отдельно эксперты остановились на оценке Белой книги, составленной «Норникелем» по результатам проделанной работы по ликвидации последствий экологических происшествий. Очень символично назван ее заключительный раздел – «Извлечение уроков и внутренние преобразования в «Норникеле». «Представленная «Белая книга» показывает серьезные изменения во внутренней корпоративной культуре компании, которая открывается и вступает в диалог с обществом. Для любой крупной компании со сходными рисками было бы полезно эту книгу прочитать, чтобы понимать в дальнейшем, что важно не только формально выполнять нормативные требования, но также оценивать стоимость и риски», - отметил руководитель Центра ответственного природопользования Института географии Российской Академии Наук Евгений Шварц.